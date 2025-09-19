الأخبار
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
فنّ
2025-09-19 | 08:15
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
أعلن المخرج الأميركي تيم بورتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي الجمعة انفصالهما، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.
وجاء في البيان: "بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قرر مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون الانفصال".
والتقى النجمان خلال مهرجان لوميير في ليون في تشرين الاول 2022، حيث قدمت النجمة للمخرج جائزة لوميير عن مجمل مسيرته.
وارتبط تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي بعد ذلك بعلاقة عاطفية أفضت إلى تعاون فني في فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" Beetlejuice Beetlejuice الذي عُرض في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي عام 2024.
