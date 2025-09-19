مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!

أعلنت النجمة مادونا الخميس الماضي أنها ستصدر ألبوما جديدا في العام المقبل من إنتاج شركة "وارنر".



وقالت النجمة في بيان "أنا سعيدة بإعادة إحياء هذه الروابط، وأتطلع إلى المستقبل: إنتاج الموسيقى، والقيام بما ليس متوقعا، وربما إثارة بعض النقاشات الضرورية".



وأضاف البيان أن ألبوم المغنية سيكون من إنتاج منسق الموسيقى ومؤلف الأغاني ستيوارت برايس، الذي سبق أن تعاونت معه في ألبوم "كونفيشنز أون أيه دانس فلور" (2005) الذي تضمن أغنيتي "هانغ أب" و"سوري".



وقال توم كورسون وآرون باي-شوك، الرئيسان المشاركان لشركة "وارنر ريكوردز": "يشرفنا أن نرحّب بعودة مادونا إلى وارنر. مادونا ليست مجرد فنانة، بل هي قدوة، وكاسرة للقواعد، وقوة ثقافية لا تُضاهى".



المصدر: فرانس برس