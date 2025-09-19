الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!

فنّ
2025-09-19 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!

أعلنت النجمة مادونا الخميس الماضي أنها ستصدر ألبوما جديدا في العام المقبل من إنتاج شركة "وارنر".

وقالت النجمة في بيان "أنا سعيدة بإعادة إحياء هذه الروابط، وأتطلع إلى المستقبل: إنتاج الموسيقى، والقيام بما ليس متوقعا، وربما إثارة بعض النقاشات الضرورية".

وأضاف البيان أن ألبوم المغنية سيكون من إنتاج منسق الموسيقى ومؤلف الأغاني ستيوارت برايس، الذي سبق أن تعاونت معه في ألبوم "كونفيشنز أون أيه دانس فلور" (2005) الذي تضمن أغنيتي "هانغ أب" و"سوري".

وقال توم كورسون وآرون باي-شوك، الرئيسان المشاركان لشركة "وارنر ريكوردز": "يشرفنا أن نرحّب بعودة مادونا إلى وارنر. مادونا ليست مجرد فنانة، بل هي قدوة، وكاسرة للقواعد، وقوة ثقافية لا تُضاهى".

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

تفاجئ

جمهورها

بألبوم

جديد...

صدوره!

LBCI التالي
عُرف بتعاونه مع نجوم عالميين مثل تايلور سويفت... مصرع كاتب أغاني شهير في حادث تحطم طائرة مأساوي
بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-14

بعد طول انتظار... تايلور سويفت تكشف موعد صدور ألبومها الجديد

LBCI
فنّ
2025-09-05

يارا ترفع حماس الجمهور لألبومها الجديد "تغيير الفصول" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-03

ناصيف زيتون يُشوّق الجمهور لجديده ويطرح الفيديو الترويجي لألبومه "مني أنا"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

مرقص بحث ونقيب الصحافة في قانون الاعلام الجديد والإجراءات الانتقالية لحين صدوره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:28

عُرف بتعاونه مع نجوم عالميين مثل تايلور سويفت... مصرع كاتب أغاني شهير في حادث تحطم طائرة مأساوي

LBCI
فنّ
08:15

بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما

LBCI
فنّ
07:30

دانييلا رحمة تشارك في ترند الصور القديمة بطريقة مميزة: "وما زلنا نحلم" (صور)

LBCI
فنّ
2025-09-18

جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:32

طقس خريفيّ متقلب وارتفاع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02

مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025

LBCI
حال الطقس
2025-09-18

طقس خريفي متقلب... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:59

أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:49

الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش

LBCI
خبر عاجل
11:39

الجيش الاسرائيلي يحذر من استهداف مبان في طير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه

LBCI
خبر عاجل
10:22

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم

LBCI
خبر عاجل
08:00

وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ

LBCI
أخبار لبنان
14:22

بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 19-09-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More