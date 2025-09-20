سيرين عبد النور تحتفل بتخرّج ابن شقيقتها (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بتخرّج ابن شقيقتها كريس نحاس من الجامعة بعد نيله شهادة الماجستير التنفيذي في الإدارة المالية .

وشاركت عبد النور متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها سابين النحاس وزوجها إيلي النحاس.

كما نشرت سابين بدورها لقطات مميزة لابنها خلال لحظة استلامه الشهادة، وسط أجواء مليئة بالفخر والفرح العائلي.