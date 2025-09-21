إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)

عبّرت النجمة الشابة بيسان اسماعيل عن سعادتها بالشعبية الكبيرة التي تتمتع فيها في لبنان قُبيل مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموركس دور 2025 الذي يعرض مباشرة عبر الـLBCI، قائلةً: "خلص أنا صرت لبنانية".وعن الموركس دور، قالت بيسان اسماعيل إنه من أهم المهرجانات التي شاركت فيها، موجهة رسالة شكر للقيمين على هذا الحدث.ومن جهة أخرى، أطلت بيسان اسماعيل بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف ومطرز بالأزهار الملونة على منطقة الصدر والذي حمل توقيع المصممة هويدا البريدي.