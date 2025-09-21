الأخبار
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)

فنّ
2025-09-21 | 12:30
مشاهدات عالية
0min
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)

عبّرت النجمة الشابة بيسان اسماعيل عن سعادتها بالشعبية الكبيرة التي تتمتع فيها في لبنان قُبيل مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموركس دور 2025 الذي يعرض مباشرة عبر الـLBCI، قائلةً: "خلص أنا صرت لبنانية".

وعن الموركس دور، قالت بيسان اسماعيل إنه من أهم المهرجانات التي شاركت فيها، موجهة رسالة شكر للقيمين على هذا الحدث.

ومن جهة أخرى، أطلت بيسان اسماعيل بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف ومطرز بالأزهار الملونة على منطقة الصدر والذي حمل توقيع المصممة هويدا البريدي.
 
 
 

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More