إليكم ما قاله وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI حول أهمية الموركس دور (فيديو)
فنّ
2025-09-21 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إليكم ما قاله وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI حول أهمية الموركس دور (فيديو)
عبّر وزير الإعلام بول مرقص في حديث لموقع للـLBCI عن سعادته الكبيرة وفخره بالنخسة الـ25 من حفل الموركس دور وضخامته.
وشدّد وزير الإعلام في حديثه على قدرة لبنان والحفل في تخطي الظروف الصعبة بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية.
