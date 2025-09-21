وزيرة السياحة لورا الخازن في رسالة معبّرة للـLBCI حول الموركس دور بيوبيله الفضي (فيديو)

عبّرت وزيرة السياحة لورا الخازن في حديث للـLBCI عن أهمية حفل الموركس دور باستمراريته وتألقه على الرغم من المصاعب والظروف المحيطة به.



وأشادت الخازن بالجهود التي سعت لإنجاح الحفل وفعالياته عبر السنوات كونه يزداد نجاحا وتألقا مع الوقت.