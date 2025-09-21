رجل آلي يفاجئ جوزيف عطية على السجادة الحمراء في موركس دور 2025: "لبنان بألف خير" (فيديو)

أكّد النجم جوزيف عطيّة أن "لبنان بألف خير" وذلك قبيل مشاركته في حفل توزيع جوائز الموركس دور 2025 في كازينو لبنان والذي يُعرض مباشرةً عبر الـLBCI.



وكشف جوزيف عطيّة في حديث عبر الـLBCI أنه يحتفظ بالجوائز التي حصل عليها من الموركس دور في غرفة الصالون في منزله، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.



وأثناء حديثه، فوجئ جوزيف عطيّة باقتراب رجل آلي منه في موقف طريف خطف الأضواء على السجادة الحمراء.