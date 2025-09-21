الأخبار
تشاهدون الآن
موريكس دور
الرئيسية
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
رجل آلي يفاجئ جوزيف عطية على السجادة الحمراء في موركس دور 2025: "لبنان بألف خير" (فيديو)
فنّ
2025-09-21 | 12:58
رجل آلي يفاجئ جوزيف عطية على السجادة الحمراء في موركس دور 2025: "لبنان بألف خير" (فيديو)
أكّد النجم جوزيف عطيّة أن "لبنان بألف خير" وذلك قبيل مشاركته في حفل توزيع جوائز الموركس دور 2025 في كازينو لبنان والذي يُعرض مباشرةً عبر الـLBCI.
وكشف جوزيف عطيّة في حديث عبر الـLBCI أنه يحتفظ بالجوائز التي حصل عليها من الموركس دور في غرفة الصالون في منزله، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث.
وأثناء حديثه، فوجئ جوزيف عطيّة باقتراب رجل آلي منه في موقف طريف خطف الأضواء على السجادة الحمراء.
فنّ
12:30
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)
فنّ
12:42
ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)
فنّ
15:20
من هي الفائزة بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" وأفضل ألبوم في حفل موركس دور 2025؟
فنّ
2025-09-18
جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
15:39
موركس المسلسل العربي... المنتج صادق الصباح يحصد تكريمًا مميزًا عن هذا العمل!
فنّ
15:32
موركس دور 2025... إليكم المخرج الذي حصد جائزة "التميز في إخراج الفيديو كليب"
فنّ
15:20
من هي الفائزة بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" وأفضل ألبوم في حفل موركس دور 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عانق نفسك وإنت صغير… الذكاء الاصطناعي يحوّل صورك لنوستالجيا وترند عالمي
أمن وقضاء
2025-05-19
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء راشيا
أخبار لبنان
2025-07-16
تمديد مهلة التّسجيل في مباراة الدّخول لشهادة الإجازة التّعليميّة في كلّيّة التّربية في "اللبنانية"
خبر عاجل
10:19
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على مدينة بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط أربعة شهداء من بينهم أطفال
فنّ
15:45
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
15:39
موركس المسلسل العربي... المنتج صادق الصباح يحصد تكريمًا مميزًا عن هذا العمل!
فنّ
15:32
موركس دور 2025... إليكم المخرج الذي حصد جائزة "التميز في إخراج الفيديو كليب"
فنّ
15:20
من هي الفائزة بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" وأفضل ألبوم في حفل موركس دور 2025؟
فنّ
15:00
موركس دور 2025 يكرّم هذه الفنانة اللبنانية المميزة عن مجمل مسيرتها الفنية
فنّ
14:49
بين الكوميديا والدراما... إليكم اسم الفائزة بـ "موركس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها" في موركس دور 2025
فنّ
14:39
تقديراً لمسيرتها الفنية الغنية... سمارة نهرا تحصد هذه الجائزة في موركس دور 2025!
فنّ
14:30
تقديرًا لأدائه المميز... الموركس دور يمنح تيم حسن هذه الجائزة!
فنّ
14:22
فنانة مصرية تُوجت بلقب "نجمة الغناء العربية" في حفل موركس دور 2025... إليكم هويتها
أخبار لبنان
03:28
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أمن وقضاء
10:33
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أخبار لبنان
05:41
الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام
أمن وقضاء
06:46
توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)
أخبار لبنان
14:25
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين
حال الطقس
02:38
كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار
خبر عاجل
10:40
حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان
اقتصاد
09:01
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
