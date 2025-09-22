الأخبار
نقل توم هولاند إلى المستشفى خلال تصوير Spider-Man... تعرّض لارتطام قوي بالرأس وهذا وضعه الصحي

فنّ
2025-09-22 | 06:31
نقل توم هولاند إلى المستشفى خلال تصوير Spider-Man... تعرّض لارتطام قوي بالرأس وهذا وضعه الصحي

أُصيب الممثل البريطاني توم هولاند (29 عامًا) بارتجاج في الدماغ بعد سقوط خطير خلال أداء مشهد حركي ضمن تصوير فيلم Spider-Man: Brand New Day، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى يوم الجمعة.

وقع الحادث في استوديوهات "ليفزدن" بمدينة واتفورد، حيث كان يُصوّر الجزء الرابع من سلسلة سبايدرمان التي تبلغ ميزانيتها نحو 150 مليون جنيه إسترليني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأفادت التقارير أن هولاند تعرّض لارتطام قوي في الرأس، وتم إيقاف التصوير فورًا، في حين نُقل عبر سيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.

من المتوقع أن يتوقف التصوير لعدة أسابيع لحين تعافي النجم من إصابته.

وفي ظهور له مساء الأحد خلال عشاء خيري أقيم في منطقة "مايفير"، أكد دومينيك هولاند، والد توم، أن ابنه "سيبتعد عن التصوير لبعض الوقت".

وشوهد توم أيضًا خلال الحدث إلى جانب شريكته في البطولة والممثلة الشهيرة زندايا (28 عامًا)، حيث التقطا الصور سويًا.

فنّ

هولاند

المستشفى

تصوير

Spider-Man...

تعرّض

لارتطام

بالرأس

الصحي

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة
LBCI السابق

حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان

LBCI
خبر عاجل
05:28

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

LBCI
فنّ
15:45

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
12:01

نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

