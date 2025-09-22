الأخبار
نقل توم هولاند إلى المستشفى خلال تصوير Spider-Man... تعرّض لارتطام قوي بالرأس وهذا وضعه الصحي
فنّ
2025-09-22 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نقل توم هولاند إلى المستشفى خلال تصوير Spider-Man... تعرّض لارتطام قوي بالرأس وهذا وضعه الصحي
أُصيب الممثل البريطاني توم هولاند (29 عامًا) بارتجاج في الدماغ بعد سقوط خطير خلال أداء مشهد حركي ضمن تصوير فيلم Spider-Man: Brand New Day، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى يوم الجمعة.
وقع الحادث في استوديوهات "ليفزدن" بمدينة واتفورد، حيث كان يُصوّر الجزء الرابع من سلسلة سبايدرمان التي تبلغ ميزانيتها نحو 150 مليون جنيه إسترليني، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأفادت التقارير أن هولاند تعرّض لارتطام قوي في الرأس، وتم إيقاف التصوير فورًا، في حين نُقل عبر سيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.
من المتوقع أن يتوقف التصوير لعدة أسابيع لحين تعافي النجم من إصابته.
وفي ظهور له مساء الأحد خلال عشاء خيري أقيم في منطقة "مايفير"، أكد دومينيك هولاند، والد توم، أن ابنه "سيبتعد عن التصوير لبعض الوقت".
وشوهد توم أيضًا خلال الحدث إلى جانب شريكته في البطولة والممثلة الشهيرة زندايا (28 عامًا)، حيث التقطا الصور سويًا.
فنّ
هولاند
المستشفى
تصوير
Spider-Man...
تعرّض
لارتطام
بالرأس
الصحي
خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
