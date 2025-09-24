الأخبار
بعد غياب 7 سنوات... أفلام عبد اللطيف كشيش تعود إلى الصالات الفرنسية

فنّ
2025-09-24 | 10:38
مشاهدات عالية
بعد غياب 7 سنوات... أفلام عبد اللطيف كشيش تعود إلى الصالات الفرنسية
بعد غياب 7 سنوات... أفلام عبد اللطيف كشيش تعود إلى الصالات الفرنسية

يُعرض في دور السينما الفرنسية في الثالث من كانون الاول، الفيلم الجديد للمخرج الفرنسي التونسي عبد اللطيف كشيش، وهو الجزء الثالث من سلسلة "مكتوب، حبي" المؤلفة من ثلاثة أفلام، مما يشكل عودة للمخرج بعد انقطاع دام سبع سنوات، على ما أعلنت شركة "باتيه" للتوزيع الأربعاء، مؤكدة بذلك تقريرا نُشر في صحيفة "لو باريزيان".

وفي آب، عُرض هذا الجزء الجديد الذي يحمل عنوان "مكتوب حبي: كانتو دويه" Mektoub My Love: Canto Due، ضمن مسابقة مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، حيث قوبل بإشادة نقدية.

وفي العام 2019، أثار فيلم "مكتوب حبي: إنترمتزو" Mektoub, My Love: Intermezzo، وهو الجزء الثاني من ثلاثية تتناول مرحلة الشباب في تسعينات العشرين، جدلا كبيرا في مهرجان كان السينمائي، حيث عُرض ضمن المسابقة الرسمية، بسبب مشاهده الجنسية الجريئة.

وبسبب الجدل، لم يُعرض الفيلم في دور السينما، وغاب عبد اللطيف كشيش تماما عن الإطلالات العامة.

في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، برزت الشخصية المعقدة للمخرج الحائز ثلاث جوائز سيزار لأفضل مخرج، خلال الترويج لفيلم "لا في داديل" La Vie d'Adèle، وهو قصة حب بين شابتين نال بفضله جائزة السعفة الذهبية عام 2013 إلى جانب الممثلتين الفرنسيتين.

ونددت ليا سيدو بظروف تصوير وصفتها بـ"المروعة"، فيما تحدثت أديل إكزاركوبولوس التي كان هذا أول دور رئيسي لها وكانت في التاسعة عشرة، عن "عشرة أيام كاملة من التصوير" لمشهد جنسي طويل جدا وجريء.

واستغرق عبد اللطيف كشيش خمس سنوات ليعود إلى العمل خلف الكاميرا مع فيلم "مكتوب حبي: كانتو أونو" Mektoub, My Love: Canto Uno عام 2018، الجزء الأول من الثلاثية، والذي نال استحسان بعض النقاد، لكنه أثار جدلا بسبب لقطاته القريبة جدا للأجساد.

وأُصيب المخرج البالغ 64 عاما والذي اكتشف مواهب كثيرة منها الممثلتان الفرنسيتان سارة فوريستييه وحفصية حرزي، بجلطة دماغية في الربيع.

فنّ

سنوات...

أفلام

اللطيف

الصالات

الفرنسية

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:35

التقدمي الاشتراكي: نستنكر استدعاء مراسل الـLBCI في البقاع ونطلب من الجهات الأمنية احترام الأصول القانونية

