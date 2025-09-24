نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!

تحدث النجم الأميركي ماثيو ماكونهي عن الظروف غير العادية التي رافقت وفاة والده، جيمس دونالد ماكونهي، الذي رحل في العام 1992 عن عمر 62 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية خلال علاقته الزوجية.

ماكونهي، الذي تناول القصة للمرة الأولى في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان "الأضواء الخضراء" أو Greenlights، عاد ليروي تفاصيل إضافية في مقابلة جديدة مع صحيفة الغارديان تزامنًا مع صدور كتابه الشعري«Poems & Prayers» .

وأوضح أنّ والده لطالما تمنّى أن يرحل أثناء ممارسة الحب مع زوجته، وقد تحقق له ذلك بالفعل صباح يوم وفاته.

وأضاف الممثل البالغ اليوم 55 عامًا: "بعد انتهائهما مباشرة أصيب بأزمة قلبية."

وبسبب ذلك كان والده عاريًا عند وصول المسعفين، الذين حاولوا تغطيته، إلا أن والدته ماري كاثلين "كايث" ماكونهي رفضت الأمر قائلة: "هذا زوجي جيم، سيرحل كما عاش. لا تحاولوا تغطيته".

ولفت ماكونهي أيضًا إلى أن والديه تزوجا ثلاث مرات وانفصلا مرتين، معتبرًا أن علاقتهما اتسمت بالشد والجذب، لكنها ظلت قائمة على الحب العميق والارتباط الوثيق حتى النهاية.