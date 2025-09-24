الأخبار
نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!

2025-09-24 | 14:33
نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!
نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!

تحدث النجم الأميركي ماثيو ماكونهي عن الظروف غير العادية التي رافقت وفاة والده، جيمس دونالد ماكونهي، الذي رحل في العام 1992 عن عمر 62 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية خلال علاقته الزوجية.

ماكونهي، الذي تناول القصة للمرة الأولى في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان "الأضواء الخضراء" أو Greenlights، عاد ليروي تفاصيل إضافية في مقابلة جديدة مع صحيفة الغارديان تزامنًا مع صدور كتابه الشعري«Poems & Prayers» .

وأوضح أنّ والده لطالما تمنّى أن يرحل أثناء ممارسة الحب مع زوجته، وقد تحقق له ذلك بالفعل صباح يوم وفاته.

وأضاف الممثل البالغ اليوم 55 عامًا: "بعد انتهائهما مباشرة أصيب بأزمة قلبية."

وبسبب ذلك كان والده عاريًا عند وصول المسعفين، الذين حاولوا تغطيته، إلا أن والدته ماري كاثلين "كايث" ماكونهي رفضت الأمر قائلة: "هذا زوجي جيم، سيرحل كما عاش. لا تحاولوا تغطيته".

ولفت ماكونهي أيضًا إلى أن والديه تزوجا ثلاث مرات وانفصلا مرتين، معتبرًا أن علاقتهما اتسمت بالشد والجذب، لكنها ظلت قائمة على الحب العميق والارتباط الوثيق حتى النهاية.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
حال الطقس
01:21

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-9-2025

LBCI
خبر عاجل
12:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

LBCI
منوعات
10:22

في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
14:00

وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

