بعد انتشار خبر إقالة وكيل أعمالها بسبب مواقفه المؤيّدة لإسرائيل... دوا ليبا تخرج عن صمتها

نفت النجمة العالمية دوا ليبا ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أنها أقالت أحد وكلائها، بعد محاولته منع فرقة الراب الأيرلنديةKneecap من الغناء في مهرجان غلاستونبري بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين.

وأوضحت ليبا عبر بيان رسمي ومنشور على خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام أن الخبر "عارٍ تمامًا عن الصحة"، مؤكدة أن وكيل الأعمال ديفيد ليفي لم يعد ضمن فريقها منذ عام 2019، بينما قالت وكالة المواهب العالمية WME إن ليفي ظلّ في دور استشاري محدود حتى أوائل العام الجاري فقط.

وانتقدت ليبا بشدة أسلوب الصحيفة البريطانية، وكتبت: "لا أؤيد محاولات ليفي أو غيره من التنفيذيين لإسكات فنان يعبّر عن رأيه، لكن ما لا يمكن تجاهله هو الطريقة التي عولج بها هذا الموضوع في الصحافة. الخبر لم يكن فقط كاذبًا، بل صيغ بلغة استفزازية هدفها الإثارة والانقسام على الإنترنت".

وأضافت النجمة: "لطالما كانت القضية الفلسطينية حرّة، لكن استغلال مأساة إنسانية عالمية لتحقيق مكاسب إعلامية أمر يثير قلقي العميق."

وقد قامت صحيفة ديلي ميل لاحقًا بتحديث خبرها، مصححة خطأً سابقًا ادّعت فيه أن ليفي كان مدير أعمال النجمة، بينما مديرها الفعلي منذ عام 2022 هو والدها دوكاجين ليبا.