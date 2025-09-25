انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)

أعلن النجم العربي الصاعد "سان لوفان" انفصاله عن حبيبته المغنية العالمية نايكا، بعد علاقة حب لاقت اهتمامًا واسعًا بين الشباب العربي واللبناني.

وقد شارك الفنان الفلسطيني-الجزائري، واسمه الحقيقي مروان عبد الحميد، الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، مؤكدًا أنّ قرار الانفصال جاء بالاتفاق بينهما وبروح من الاحترام المتبادل.

وقال لوفان في رسالته: "مرحبا جميعًا. لا توجد طريقة سهلة لإعلان هذا الأمر، لكنني أردت إخباركم أن نايكا وأنا قررنا الانفصال عن بعد. نحن لا نكنّ سوى المحبة والاحترام لبعضنا، وأنا ممتنّ دائمًا للسنوات التي جمعتني بها".

وطلب الفنان من جمهوره احترام خصوصيته وخصوصية نايكا، صاحبة الأغنية الشهيرة "1+1"، معبّرًا عن شكره لكل من وقف إلى جانبه في هذه المرحلة.