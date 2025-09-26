الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نغم على أوتار "رحبة"... حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار (صور)

فنّ
2025-09-26 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نغم على أوتار &quot;رحبة&quot;... حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نغم على أوتار "رحبة"... حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار (صور)

برعاية رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، وبركة سيادة المطران باسيليوس منصور وحضورهما، أقام الكونسرفتوار الوطني بالتعاون مع "اللقاء الثقافي الاجتماعي" في رحبة – عكار، حفلاً موسيقياً بعنوان "نغم على أوتار رحبة"، أحيته ثلاثة أنسمبلات موسيقية من طلاب المعهد، على مدرج كنيسة سيدة لبتة- رحبة في ظلال شجر السنديان العتيق وبحضور جمع من فعاليات المنطقة ومحبي الموسيقى.
 
وقدمت الاحتفال الذي أقيم للمرة الثانية في رحبة، السيدة لمى البايع، وافتتح بالنشيد الوطني اللبناني عزفاً من قبل فرقة الأستاذ خالد الباشا، ثم كانت كلمة للآنسة إيفا الشحني ممثلة اللقاء الثقافي الاجتماعي، شكرت فيها رئيسة المعهد على مجهودها لإقامة هذا الاحتفال ولدعمها الدائم. 
 
ثم كانت كلمة للمطران باسيليوس أشاد فيها بالنشاط الموسيقي الثقافي الذي يقام في رحبة للمرة الثانية، وأثنى على جهود اللقاء الثقافي والمنظمين، وشكر الكونسرفتوار الوطني ورئيسته على الجهود المبذولة في سبيل إعلاء الشأن الثقافي وخصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة. وتحدث باسيليوس عن أهمية الموسيقى في حياتنا الروحية وإنسانيتنا، وعن دورها في توحيد المشاعر وقال: "وهذا ما نسعى له روحياً لكي يكون كل الناس في المحبة والسلم والسلام والاطمئنان، كما نرجوه للبنان والشرق الأوسط والعالم. نعتبر أن الموسيقى التي سنسمعها اليوم من الأخوة البارعين في العمل، ستحمل هذه الرسالة السامية التي تؤديها الموسيقى".   
 
وكانت كلمة للقواس شكرت فيها  اللقاء الثقافي ورئيسته والمنظمين والقيمين على الاحتفال وسيادة المطران على بركته وحضوره وكل من حضر من أهل رحبة والطلاب والموسيقيين. وأشادت القواس بالنشاط الموسيقي الذي ذلّل بعد المسافات للوصول إليها سعياً للنهوض برحبة على المستوى الثقافي والموسيقي. وأيضاً بهدف تطوير البروتوكول الذي وُقّع سابقاً مع الكونسرفتوار، تمهيداً لأن يصبح للكونسرفتوار فرع متكامل في رحبة.
 
وقالت: "نجتمع اليوم في رحبة، هذا المكان العابق بالإيمان والعراقة، حيث يتعطّش الناس للموسيقى كما يتعطّشون للنسيم النقي ولجمال الطبيعة. نأتي إليهم حاملين رسالة المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفاتوار، رسالة الفن الراقي الذي يتخطّى المسافات ليضيء الدروب وينشر الفرح والأمل في أبعد قرى لبنان .إنّ ما نشهده اليوم ليس مجرد حفل موسيقي، بل هو ثمرة جهدٍ وتفانٍ من طلاب الكونسرفتوار، هؤلاء الذين يدرسون بإصرار ويتدرّبون بجدية تحت إشراف أساتذة أكفاء، ليقدّموا لنا عزفًا يليق بمستقبل لبنان. فهم ليسوا فقط طلابًا، بل بناة الغد، وحَمَلة رسالة ثقافية وفنية ستتشكل من خلالها أوركسترات وفرق موسيقية، غربية وشرق عربية، تحمل اسم لبنان إلى العالم. رحبة، يا قرية القلب الرحب، تحتضننا اليوم بترحابها وكرم ناسها، بشغفهم للتعلّم، وبإيمانهم بأن الموسيقى ليست ترفًا، بل حاجة روحية وجمالية. إنّ لقاءنا بكم هنا يضيف بعدًا جديدًا لمسيرة الكونسرفتوار، حيث نصبح معًا شهودًا على أن الفن يجمع ولا يفرّق، يداوي ولا يجرح، ويزرع في النفوس طمأنينة لا توصف".
 
وختمت: "فلنعتبر هذا الحفل بداية لعهد جديد، فيه نمدّ جسور الموسيقى من الساحل إلى الجبل، ومن العاصمة إلى القرى النائية، مؤكدين أن لبنان سيبقى منارةً للفن والثقافة، وأن أبناءه – بجهودهم وإصرارهم – هم صانعو مستقبلٍ أجمل".
 
وتألق الطلاب عزفاً في ثلاث مجموعات تحت إشراف الأستاذ عادل نصر الدين وتدريب الأساتذة: خالد الباشا، إبراهيم رجب، والياس عيد. تضمن البرنامج معزوفات من الريبيرتوار اللبناني والعربي أجاد الطلاب في تقديمها وأدائها على وقع تصفيق الحاضرين بعد كل مقطوعة. 
 
وتألفت المجموعة الأولى من الطلاب: جورجيت روفايل وماريا هيكل (ناي)، يارا ابو رجيلي، جورج اسطفان، لورنس الأشقر، ريمي دولاني ورشا ذبيان (قانون)، ايليو ديب صوما، اميل طنّوس، جوني ابي نادر، سيمون خواجة (عود) انطونيو شربل هيدموس، سيباستيان سعد وستيفن الحلو (إيقاع). والفرقة الثانية من: ايلينا الخوري (قانون)، جوفاني معوض، انطوان المعادي (عود)، كارل بسيل، شربل نجم، طوني عواد، طوني نجم، جوزيه شليطا (طبلة). والفرقة الثالثة من: ندي حداد، رندا الحاج سليمان (قانون)، سارة جوني، بيرلا شحيتلي (عود)، أحمد الأسود (ناي)، ايلي العشّي، سيباستيان سعد (إيقاع).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 






آخر الأخبار

فنّ

أوتار

"رحبة"...

موسيقي

للكونسرفتوار

(صور)

انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى

LBCI
منوعات
2025-07-17

حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-20

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:36

انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)

LBCI
فنّ
2025-09-25

"أهلا بك الى العالم أيتها الأميرة الصغيرة"... ريهانا تستقبل مولودتها الثالثة وتكشف عن اسمها الغريب (صورة)

LBCI
فنّ
2025-09-25

"بتعرف بس تعيش وهم إنك سكّرت صفحة حبّك الأول"... رسالة من قلب كارمن لبس لزياد الرحباني: كل الجمل عم تنتهي فيك

LBCI
فنّ
2025-09-24

نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:45

الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ

LBCI
حال الطقس
01:48

عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:11

توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
خبر عاجل
14:13

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More