الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نغم على أوتار "رحبة"... حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار (صور)
فنّ
2025-09-26 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
نغم على أوتار "رحبة"... حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار (صور)
برعاية رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، وبركة سيادة المطران باسيليوس منصور وحضورهما، أقام الكونسرفتوار الوطني بالتعاون مع "اللقاء الثقافي الاجتماعي" في رحبة – عكار، حفلاً موسيقياً بعنوان "نغم على أوتار رحبة"، أحيته ثلاثة أنسمبلات موسيقية من طلاب المعهد، على مدرج كنيسة سيدة لبتة- رحبة في ظلال شجر السنديان العتيق وبحضور جمع من فعاليات المنطقة ومحبي الموسيقى.
وقدمت الاحتفال الذي أقيم للمرة الثانية في رحبة، السيدة لمى البايع، وافتتح بالنشيد الوطني اللبناني عزفاً من قبل فرقة الأستاذ خالد الباشا، ثم كانت كلمة للآنسة إيفا الشحني ممثلة اللقاء الثقافي الاجتماعي، شكرت فيها رئيسة المعهد على مجهودها لإقامة هذا الاحتفال ولدعمها الدائم.
ثم كانت كلمة للمطران باسيليوس أشاد فيها بالنشاط الموسيقي الثقافي الذي يقام في رحبة للمرة الثانية، وأثنى على جهود اللقاء الثقافي والمنظمين، وشكر الكونسرفتوار الوطني ورئيسته على الجهود المبذولة في سبيل إعلاء الشأن الثقافي وخصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة. وتحدث باسيليوس عن أهمية الموسيقى في حياتنا الروحية وإنسانيتنا، وعن دورها في توحيد المشاعر وقال: "وهذا ما نسعى له روحياً لكي يكون كل الناس في المحبة والسلم والسلام والاطمئنان، كما نرجوه للبنان والشرق الأوسط والعالم. نعتبر أن الموسيقى التي سنسمعها اليوم من الأخوة البارعين في العمل، ستحمل هذه الرسالة السامية التي تؤديها الموسيقى".
وكانت كلمة للقواس شكرت فيها اللقاء الثقافي ورئيسته والمنظمين والقيمين على الاحتفال وسيادة المطران على بركته وحضوره وكل من حضر من أهل رحبة والطلاب والموسيقيين. وأشادت القواس بالنشاط الموسيقي الذي ذلّل بعد المسافات للوصول إليها سعياً للنهوض برحبة على المستوى الثقافي والموسيقي. وأيضاً بهدف تطوير البروتوكول الذي وُقّع سابقاً مع الكونسرفتوار، تمهيداً لأن يصبح للكونسرفتوار فرع متكامل في رحبة.
وقالت: "نجتمع اليوم في رحبة، هذا المكان العابق بالإيمان والعراقة، حيث يتعطّش الناس للموسيقى كما يتعطّشون للنسيم النقي ولجمال الطبيعة. نأتي إليهم حاملين رسالة المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفاتوار، رسالة الفن الراقي الذي يتخطّى المسافات ليضيء الدروب وينشر الفرح والأمل في أبعد قرى لبنان .إنّ ما نشهده اليوم ليس مجرد حفل موسيقي، بل هو ثمرة جهدٍ وتفانٍ من طلاب الكونسرفتوار، هؤلاء الذين يدرسون بإصرار ويتدرّبون بجدية تحت إشراف أساتذة أكفاء، ليقدّموا لنا عزفًا يليق بمستقبل لبنان. فهم ليسوا فقط طلابًا، بل بناة الغد، وحَمَلة رسالة ثقافية وفنية ستتشكل من خلالها أوركسترات وفرق موسيقية، غربية وشرق عربية، تحمل اسم لبنان إلى العالم. رحبة، يا قرية القلب الرحب، تحتضننا اليوم بترحابها وكرم ناسها، بشغفهم للتعلّم، وبإيمانهم بأن الموسيقى ليست ترفًا، بل حاجة روحية وجمالية. إنّ لقاءنا بكم هنا يضيف بعدًا جديدًا لمسيرة الكونسرفتوار، حيث نصبح معًا شهودًا على أن الفن يجمع ولا يفرّق، يداوي ولا يجرح، ويزرع في النفوس طمأنينة لا توصف".
وختمت: "فلنعتبر هذا الحفل بداية لعهد جديد، فيه نمدّ جسور الموسيقى من الساحل إلى الجبل، ومن العاصمة إلى القرى النائية، مؤكدين أن لبنان سيبقى منارةً للفن والثقافة، وأن أبناءه – بجهودهم وإصرارهم – هم صانعو مستقبلٍ أجمل".
وتألق الطلاب عزفاً في ثلاث مجموعات تحت إشراف الأستاذ عادل نصر الدين وتدريب الأساتذة: خالد الباشا، إبراهيم رجب، والياس عيد. تضمن البرنامج معزوفات من الريبيرتوار اللبناني والعربي أجاد الطلاب في تقديمها وأدائها على وقع تصفيق الحاضرين بعد كل مقطوعة.
وتألفت المجموعة الأولى من الطلاب: جورجيت روفايل وماريا هيكل (ناي)، يارا ابو رجيلي، جورج اسطفان، لورنس الأشقر، ريمي دولاني ورشا ذبيان (قانون)، ايليو ديب صوما، اميل طنّوس، جوني ابي نادر، سيمون خواجة (عود) انطونيو شربل هيدموس، سيباستيان سعد وستيفن الحلو (إيقاع). والفرقة الثانية من: ايلينا الخوري (قانون)، جوفاني معوض، انطوان المعادي (عود)، كارل بسيل، شربل نجم، طوني عواد، طوني نجم، جوزيه شليطا (طبلة). والفرقة الثالثة من: ندي حداد، رندا الحاج سليمان (قانون)، سارة جوني، بيرلا شحيتلي (عود)، أحمد الأسود (ناي)، ايلي العشّي، سيباستيان سعد (إيقاع).
آخر الأخبار
فنّ
أوتار
"رحبة"...
موسيقي
للكونسرفتوار
(صور)
انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-21
موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز
فنّ
2025-09-21
موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز
0
أخبار لبنان
2025-07-30
"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى
أخبار لبنان
2025-07-30
"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى
0
منوعات
2025-07-17
حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا
منوعات
2025-07-17
حريق يدمّر المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بلجيكا
0
أخبار دولية
2025-08-20
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
2025-08-20
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:36
انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)
فنّ
13:36
انفصال سان لوفان عن حبيبته نايكا: وهكذا أعلن عن الخبر (صورة)
0
فنّ
2025-09-25
"أهلا بك الى العالم أيتها الأميرة الصغيرة"... ريهانا تستقبل مولودتها الثالثة وتكشف عن اسمها الغريب (صورة)
فنّ
2025-09-25
"أهلا بك الى العالم أيتها الأميرة الصغيرة"... ريهانا تستقبل مولودتها الثالثة وتكشف عن اسمها الغريب (صورة)
0
فنّ
2025-09-25
"بتعرف بس تعيش وهم إنك سكّرت صفحة حبّك الأول"... رسالة من قلب كارمن لبس لزياد الرحباني: كل الجمل عم تنتهي فيك
فنّ
2025-09-25
"بتعرف بس تعيش وهم إنك سكّرت صفحة حبّك الأول"... رسالة من قلب كارمن لبس لزياد الرحباني: كل الجمل عم تنتهي فيك
0
فنّ
2025-09-24
نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!
فنّ
2025-09-24
نجم هوليوودي يكشف تفاصيل غريبة عن والده... أراد تحقيق حلمه وهذا ما فعله مع زوجته يوم الوفاة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
حال الطقس
01:48
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:48
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
0
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
7
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
8
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More