"سعد رمضان من لبنان"... هكذا استعاد الفنان ذكرياته مع ستار أكاديمي عام 2008 (فيديو)

أطلّ النجم اللبناني سعد رمضان في حلقة جديدة من سلسلة حلقات "قصة صورة من الأرشيف" الذي تبثّه صفحات LBCI على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد محطات بارزة من بداياته الفنية مع مشاركته في برنامج ستار أكاديمي عام 2008.

وقال رمضان إن عام 2008 شكّل نقطة الانطلاق الحقيقية في حياته الفنية، مشيرًا إلى أنّ أول ما يتبادر إلى ذهنه عند مشاهدة صورته من الحفل الأول للبرنامج، وهو يرتدي الزي والقناع، هو صوت الإعلامية هيلدا خليفة تعلن: "سعد رمضان من لبنان".

كما تذكّر أدائه لأغنية "زي الهوى" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي يعدّه قدوته الفنية، مؤكّدًا أنّه كان يعيش حلمًا تحقق في تلك الليلة.

وختم بالتشديد على أهمية الأرشيف الفني وضرورة الحفاظ عليه كإرث ثمين للأجيال القادمة.