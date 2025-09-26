في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة بعيد ميلاد زوجها النجم السوري ناصيف زيتون خلال رحلة خاصة في إيطاليا، حيث شاركت جمهورها عبر إنستغرام مجموعة صور أظهرت الأجواء المميّزة التي جمعت الثنائي.

وظهر الزوجان وهما يحملان قالب حلوى في لحظات رومانسية دافئة غمرتها مشاعر الحب والانسجام، فيما أرفقت دانييلا الصور برسالة مؤثرة جاء فيها: "نحتفل بعيدك يا حبي منذ البارحة. عيد ميلاد سعيد حبيبي. أنت تستحق الأفضل في كل شيء. بحبك اليوم وللأبد".

ويُذكر أن الثنائي يترقّبان مولودهما الأول، وهو الخبر الذي أثار تفاعلاً كبيرًا وضجّة لافتة في الوسط الفني مؤخرًا.