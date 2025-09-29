الأخبار
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

2025-09-29 | 07:19
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

انهارت المغنية البريطانية الشهيرة لولا يونغ وتمّ حملها خارج المسرح من قبل الطاقم الطبي خلال مشاركتها في مهرجان All Things Go Music Festival في نيويورك يوم السبت.

ووقع الحادث قبل لحظات من تصريحها للجمهور بأنها مرّت بأيام صعبة ولم تكن متأكدة إن كانت ستتمكّن من حضور المهرجان. وقالت على المسرح: "مررتُ بأيام صعبة، أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار، لكنني استيقظت اليوم وقررت الحضور"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت لولا، البالغة من العمر 24 عاماً والمعروفة بأغنيتها الشهيرة لعام 2024 Messy، تؤدّي أغنية Conceited في استاد فوريست هيلز عندما وقع الحادث المقلق.

وبعد ساعات، نشرت عبر إنستغرام رسالة طمأنت فيها جمهورها قائلة: "مرحباً، لكل من شاهد فقرتي في المهرجان اليوم، أنا بخير الآن. شكراً على دعمكم".

وجاءت الواقعة الغامضة بعد إلغائها حفلاً يوم الجمعة الفائت بسبب ما وصفته بـ"مسألة حساسة".

وكتب مدير أعمالها نيك شايمانسكاي على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك أحياناً أيام نضطر فيها لاتخاذ إجراءات لحمايتها. إنها شخص رائع وتتعامل مع جمهورها ومسيرتها وحفلاتها بجدية كبيرة. أعتذر بشدة عن الإزعاج".

ويُذكر أن لولا كشفت عام 2022 أنها شُخّصت في سن 17 باضطراب الفصام الوجداني (Schizoaffective Disorder)، وهو اضطراب نفسي يجمع بين أعراض الفصام مثل الهلاوس والأوهام وأعراض اضطرابات المزاج كالهبّات الاكتئابية أو الهوس الخفيف.

وكتبت حينها على إنستغرام: "لا أجد الكلمات لوصف تأثير هذا التشخيص على حياتي ورؤيتي للعالم. ما زلت أتعلم كيف أقبل هذا الجزء من نفسي. عليّ أن أذكّر نفسي بأنني إنسانة عادية، مثل الجميع، قادرة على أشياء مذهلة. حالتي النفسية لا تعرّفني… إنها قوّتي الخارقة".
 
 

