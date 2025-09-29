"وان باتل آفتر أناذر" يتصدر شباك التذاكر الأميركي الشمالي

انتزع فيلم الأكشن والدراما الكوميدية "وان باتل آفتر أناذر" من بطولة الممثل ليوناردو دي كابريو صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في اول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، وفقا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.



ووصلت إلى نحو 22,4 مليون دولار بين الجمعة والأحد إيرادات هذا الفيلم الذي يتناول مواضيع مطروحة بقوة في الوقت الراهن في الولايات المتحدة.



وحلّ في المركز الثاني فيلم الأطفال "غابيز دولهاوس: ذي موفي"، إذ حقق إيرادات بلغت نحو 13,7 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي المركز الثالث، واصل فيلم "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا - إنفينيتي كاسل" أداءه القوي، حاصدا إيرادات إضافية بلغت 7,1 ملايين دولار، ما رفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وكندا إلى 118,2 مليون دولار.



أما "ذي كونجورينغ: لاست رايتس"، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، فاحتل المرتبة الرابعة بعد تحقيقه إيرادات إضافية بلغت 6,9 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي مداخيله 161,5 مليون دولار.



وفي ما يأتي بقية الأفلام العشرة الأولى في ترتيب أعلى الإيرادات في أميركا الشمالية خلال عطله نهاية الأسبوع:



5. "ذي سترينجرز-تشابتر 2" (5,9 ملايين دولار)



6. "ذي غريتست أوف أول تايم" (3,7 ملايين دولار)



7. "ذي لونغ واك" (3,4 ملايين دولار)



8. "داونتاون آبي: ذي غراند فينال" (3,3 ملايين دولار)



9. ثلاثية "سبايدرمان" (2,25 مليون دولار)



10. "ذاي كول هيم أو جي" (1,45 مليون دولار).