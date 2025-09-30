الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب

فنّ
2025-09-30 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب

بعد أن شكّلا لسنوات طويلة أحد أكثر الثنائيات رومانسية على السجادة الحمراء في هوليوود، كشفت تقارير صحفية أنّ العلاقة بين الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان (58 عاماً) وزوجها المغنّي كيث أوربان (57 عاماً) شهدت فتوراً كبيراً في الأشهر الماضية.

وبحسب ما أكّده موقع دايلي ميل الإثنين، فقد انفصل الزوجان بشكل مفاجئ بعد 19 عاماً من الزواج وطفلتين، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ السبب الرئيسي هو غياب الألفة والحميمية إضافة إلى انشغالهما المستمر بأعمالهما.

وأوضح أحد المصادر أن "كيث بالكاد يرى نيكول، فهي إما في موقع تصوير أو هو في جولة غنائية. كان بينهما الكثير من الحب، وربما لا ينتهيان بالطلاق، فهما معاً منذ عقود وهناك احتمال أن يتصالحا، لكن حالياً هما ليسا ثنائياً كما كانا".

ويُفهم أنّ أوربان كان المبادر إلى الانفصال، بعدما عبّر عن استيائه و"افتقاده للسعادة" في زواجه، الأمر الذي شكّل صدمة لنيكول، وفق المصدر نفسه.

وتابع المصدر: "العلاقة فقدت دفئها، الحميمية لم تعد موجودة، وكل ما يفعلانه هو التظاهر بأنهما متزوجان. كيث اضطر لمصارحتها بعدم رضاه. هي تفاجأت، لكن لنرَ ما سيحدث خلال موسم الأعياد ومع اقتراب عيد ميلاده الشهر المقبل. أمامهما عمل كثير لإصلاح ما كُسر".

ولم يعلّق ممثلو كيدمان أو أوربان بعد على الأخبار.

ويتشارك الثنائي ابنتين: صنداي روز (17 عاماً) وفايث مارغريت (14 عاماً). وأكّد مصدر مقرّب من كيدمان أنّها، منذ الانفصال، تولت رعاية الطفلتين والإبقاء على تماسك العائلة فيما أوربان بعيد.

فنّ

الزواج...

انفصال

نيكول

كيدمان

أوربان

مفاجئ

السبب

LBCI التالي
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-11

زحفت واستقرت على رقبتها... حشرة تقتحم حفل جينيفر لوبيز بشكل مفاجئ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-08-02

مبروك من أذربيجان إلى الشعب السوري لهذا السبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..

LBCI
صحف اليوم
2025-08-30

مصدر سوري لـ"الأخبار": لهذا السبب أجل الوفد زيارته إلى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:51

"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-29

"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق

LBCI
فنّ
2025-09-29

"وان باتل آفتر أناذر" يتصدر شباك التذاكر الأميركي الشمالي

LBCI
فنّ
2025-09-29

"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:36

ترامب: نقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق سلام في شأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
03:09

أدرعي: قضينا على عنصرين في حزب الله

LBCI
منوعات
2025-09-15

خبير في فن الإلقاء يكشف: هذه العبارة المؤلفة من 3 كلمات تجذب انتباه الجمهور فورًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

LBCI
آخر الأخبار
06:57

جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط

LBCI
آخر الأخبار
06:51

الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب

LBCI
أخبار دولية
06:01

نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:15

بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More