"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
فنّ
2025-09-29 | 10:31
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
أعلنت الفنانة جينيفر لوبيز أن طلاقها من الممثل بن أفليك كان "أفضل ما حدث لها على الإطلاق".
وخلال حديثها عن الانفصال بعد أكثر من عام، اعترفت الممثلة البالغة من العمر 56 عاماً بأن الانفصال "غيّرها" وساعدها على "النمو بالطريقة التي كانت بحاجة إليها".
وفي آب 2024، كانت لوبيز قد تقدمت بطلب الطلاق من أفليك في الذكرى الثانية لزواجهما، بسبب "خلافات لا يمكن تسويتها". وبعد أن تم الانفصال رسمياً مطلع هذا العام، صرحت أنها "استمتعت كثيراً" بعده.
وفي حلقة الأحد من برنامج CBS News Sunday Morning، قالت لوبيز إنها مرّت بـ "وقت صعب" بعد الطلاق، خاصة أثناء عملها على فيلمها الجديد Kiss of the Spider Woman، الذي كان أفليك أيضاً منتجاً منفذاً له، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعندما سُئلت عن كيفية التعامل مع الفترة التي لم يكن فيها وضعها الشخصي جيداً، أجابت أنها "بالكاد استطاعت أن تتعايش مع الوضع". وأضافت: "كان وقتاً صعباً للغاية… كنت سعيدة بكل لحظة على موقع التصوير، لكن العودة إلى المنزل لم تكن رائعة".
وأوضحت أن العمل على الفيلم ساعدها على التركيز خارج قلبها المكسور: "كان الأمر أشبه بأفضل وأسوأ الأوقات في الوقت نفسه".
وفي النهاية، خلصت إلى أن الطلاق كان "أفضل ما حصل لها"، لأنه جعلها "تنمو وتتطور" شخصياً.
