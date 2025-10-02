زياد برجي يطرح أغنيته الجديدة "وبغار" (فيديو)

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة بعنوان "وبغار" باللهجة اللبنانيّة، مقدّمًا عملًا غنائيًا يُلامس قلوب المستمعين ويُشبه إلى حدّ بعيد اللون الفنيّ الذي اشتهر به.



العمل حمل توقيع برجي على صعيدَي الكلمات والألحان، إذ كتب الأغنية بمفردات عفويّة بقالَب ذكي - متجدد يُشبه نمطه الفنيّ وبكلمات وتعابير قريبة من الناس، ما يُذكّر المستمعين بأغانيه القديمة، فيما تولّى الموزّع الموسيقي تيم مهامّ التوزيع والميكس والماسترينغ.



وتميّز اللحن الذي قدّمه برجي بانسيابيّته وسهولته، ممّا جعله قريبًا من المستمعين.



ويأتي هذا الإصدار بعد نجاح أغنيتَيْه السابقتَيْن "شو بقول" و"قاعد مع ناسو" اللتين طرحهما في الاسابيع الماضية ولاقتا استحسان الجمهور وانتشارًا واسعًا على منصّات الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعيّ.