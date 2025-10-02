هيفاء وهبي تطرح الجزء الأوّل من ألبوم "ميجا هيفا"

أصدرت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي الجزء الأوّل من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر التطبيقات الموسيقيّة، ويتضمّن الأغنيات التالية: super woman، وحدة قادرة، من أوّل مرّة شفتك، جاية من المستقبل، إحنا الشلّة.

كما أطلقت هيفاء وهبي أغنية "جاية من المستقبل" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسميّة على يوتيوب، بعدما كانت قد شوّقت جمهورها للعمل قبل أيام بالقول "جاية من المستقبل، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025".

وكانت هيفاء قد رفعت منسوب التشويق في الساعات الماضية بالكشف عن الغلاف الرسمي لألبومها المُنتظر "ميجا هيفا" الّذي طغى عليه الطابع الملوكي. فتصدّرت الترند على منصّات التواصل الاجتماعي بهاشتاغين وهما "هيفاء وهبي" و"Mega Haifa" في العديد من الدول العربيّة، بسبب التفاعل الكثيف والأصداء الإيجابيّة بخاصةٍ بين جمهور ومحبّي النجمة اللبنانيّة.

لكن المفاجأة السارّة كانت اليوم الخميس بطرح جميع أغنيات الجزء الأول من الألبوم بدلاً من الإكتفاء بطرح أغنية واحدة، لتؤكّد هيفاء وهبي مرّة جديدة أنها تبتعد عن الاستراتيجيات التقليديّة بطرح جديدها وتعتمد أسلوباً غير مسبوقاً في عالم صناعة الموسيقى.

وبذلك تكون النجمة هيفاء وهبي قد ضمّت 5 أغنيات جديدة الى "ميجا هيفا" بجزئه الأول، تعاونت فيها مع كل من: سليمان دميان، عزيز الشافعي، توما، أحمد المالكي، نور، وسام عبد المنعم، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلي، زووم، محمود عبد الله، الراحل محمد النادي، هشام عبد الحليم، حسن سراج، هاني يعقوب. بعدما طرحت سابقاً أولى اختياراتها للجزء الأول من الألبوم، وحملت عنوان "توأم حياتي" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع عمر صباغ.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة هيفاء وهبي ستطرح ألبومها من خلال ٤ باقات على مراحل زمنية مختلفة، وتتضمّن كل باقة حوالي ٦ أغنيات يتمّ طرحها بفترات زمنية متتالية، لتشكّل في النهاية ألبوماً غنائياً متكاملاً وفكرة مُبتكرة تُطرح للمرّة الاولى.