"سجني حطمني حتى النخاع ولكن"... "ديدي" يكشف عن ندمه برسالة مؤثرة: كان من الأفضل لو كنت ميتاً

فنّ
2025-10-03 | 09:08
"سجني حطمني حتى النخاع ولكن"... "ديدي" يكشف عن ندمه برسالة مؤثرة: كان من الأفضل لو كنت ميتاً

في رسالة مؤثرة من أربع صفحات وجّهها إلى القاضي آرون سوبرامانيان قبل جلسة النطق بالحكم الجمعة، اعترف مغني الراب الأميركي شون "ديدي" كومبس بأنه فكّر مراراً في أنّه "أفضل لو كان ميتاً"، معبّراً عن ندمه الشديد على ماضيه الإجرامي وظروف سجنه القاسية.

وكومبس (المعروف سابقاً باسم ديدي)، المدان بتهمة نقل أشخاص بغرض الدعارة بعد تبرئته من تهم الاتجار الجنسي والجريمة المنظمة في تموز الماضي، ناشد القاضي فرض حكم مخفّف مدته 14 شهراً فقط بدلاً من العقوبة التي يطالب بها الادعاء وهي 11 عاماً وغرامة قدرها 500 ألف دولار.

وقال ديدي في رسالته: "سجني حطمني حتى النخاع، لكنني تغيّرت… الرجل القديم مات في السجن وولدت من جديد". وأقرّ بمسؤوليته الكاملة عن أعمال العنف المنزلي، بما في ذلك الاعتداء على شريكته السابقة كاسي فينتورا، مؤكداً أنّ تلك الذكرى "تطارده يومياً" وأنه يشعر بالندم والخزي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأضاف أنّ سجنه حرمه من حضور حفلات تخرّج وبدايات حياة أولاده، وفقد خلال هذه الفترة كل أعماله ومشاريعه الخيرية، مؤكداً أنّه "لن يعود أبداً إلى قاعة محكمة جنائية".

واعتبر الادعاء الأميركي أن قسوة العقوبة ضرورية لردع الجرائم المشابهة، في حين يحاول كومبس تقديم نفسه نموذجاً لـ"إعادة التأهيل" وطلب فرصة ثانية لإثبات تغيّره.

