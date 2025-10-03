بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد

أصدرت النجمة الأميركية تايلور سويفت الجمعة ألبومها المنتظر "The Life of a Showgirl"، وهو ألبوم بوب بالكامل يحتفي بخطيبها لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



واعتمدت سويفت استراتيجية تسويقية محكمة الإتقان، إذ لم يسمع محبّوها الذين يُطلق عليهم لقب "سويفتيز"، أي نغمة من الألبوم الثاني عشر لنجمتهم حتى لحظة صدوره، ما زاد من حالة الترقب والتشويق.



وبعد أربعة ألبومات طغت عليها موسيقى الفولك أو الأعمال التأملية، يتضمّن "ذي لايف اوف ايه شوغيرل" أغاني راقصة بنغمات تعيد إلى الأذهان مرحلة الثمانينات، مثل أغنية "ذي فايت أوف أوفيليا".



وتحتل الأعمال الرومنسية مكانة بارزة بين الأغاني الاثنتي عشرة. كما يظهر أسلوب الكنتري في بعض الأعمال، منها أغنية ديو مع نجمة البوب الجديدة سابرينا كاربنتر.



