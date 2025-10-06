يتمحور حول ألبومها الجديد... فيلم تايلور سويفت يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

انتزع فيلم المغنية الأميركية تايلور سويفت، "ذي أوفيشل ريليس بارتي أوف إيه شوغيرل" The Official Release Party of a Showgirl، صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 33 مليون دولار.



ويتناول الفيلم الذي عرضته من الجمعة إلى الأحد دور سينما في أكثر من 50 دولة مسيرة تأليف الأغنيات الاثني عشرة في ألبومها.



وتضمّن الفيلم شرحا من النجمة وتعليقات لها، لكنّ المشاهدين حضروا فيه النسخة المصوّرة من الأغنية الأولى في الألبوم "ذي فيت أوف أوفيليا" The Fate of Ophelia وأتيحت لهم فرصة الغناء والرقص في دور السينما.



وحلّ في المرتبة الثانية بفارق كبير عن "شوغيرل" فيلم الأكشن والدراما الكوميدية "وان باتل آفتر أناذر" One Battle After Another، إذ جمع الفيلم الذي يتولى بطولته ليوناردو دي كابريو إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار.



أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم "سماشينغ ماشين" Smashing Machine، الذي لم تتجاوز إيراداته ستة ملايين دولار.



وحلّ في المركز الرابع فيلم الأطفال "غابيز دولهاوس: ذي موفي" Gabby's Dollhouse: The Movie الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة والمقتبس من مسلسل شعبي على منصة "نتفليكس" للبث التدفقي، إذ حقق إيرادات بلغت نحو 5,2 ملايين دولار.



أما "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" The Conjuring: Last Rites ، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، فاحتل المرتبة الخامسة بعد تحقيقه إيرادات إضافية بلغت أربعة ملايين دولار، ليبلغ إجمالي مداخيله 167,8 مليون دولار.



وفي ما يأتي بقية الأفلام في ترتيب أعلى الإيرادات في أميركا الشمالية خلال عطله نهاية الأسبوع:



6. "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا - إنفينيتي كاسل" (3,5 ملايين دولار).



7. "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" - إعادة إصداره بتقنية ثلاثية الأبعاد (3,2 ملايين دولار).



8. "ذي سترينجرز- تشابتر 2" (2,8 مليون دولار).



9. "غود بوي" (2,3 مليون دولار).



10. "كانتارا تشابتر 1" (1,8 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس