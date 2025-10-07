لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!

لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)

لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره