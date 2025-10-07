الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
فنّ
2025-10-07 | 09:24
مشاهدات عالية
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
شوهدت النجمة جنيفر لوبيز وهي تتحدث مع زوجها السابق، النجم بن أفليك على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمهما الجديد Kiss Of The Spider Woman في نيويورك يوم الإثنين الماضي.
وسيطرت أجواء ودّية على لقاء الثنائي، حيث ظهر أفليك ولوبيز وهما يتحدثان بشكل حميم ويبتسمان.
وأثار هذا الظهور المفاجئ للوبيز وأفليك شائعات جديدة حول إمكانية عودتهما معاً بعد انفصالهما.
آخر الأخبار
فنّ
وابتسامات...
جنيفر
لوبيز
أفليك
السجادة
الحمراء
للمرة
الأولى
طلاقهما!
(صور)
0
فنّ
2025-09-29
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
فنّ
2025-09-29
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
0
فنّ
2025-09-21
ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)
فنّ
2025-09-21
ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)
0
فنّ
2025-09-21
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)
فنّ
2025-09-21
إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)
0
فنّ
2025-09-15
هذه كانت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025
فنّ
2025-09-15
هذه كانت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025
0
فنّ
09:47
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
فنّ
09:47
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
0
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
0
فنّ
2025-10-06
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
فنّ
2025-10-06
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
0
فنّ
2025-10-06
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
فنّ
2025-10-06
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
0
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
0
رياضة
08:17
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
رياضة
08:17
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
0
أخبار لبنان
2025-09-21
بعد كلامه عن قلعة بعلبك... أنطوان زهرا يوضح
أخبار لبنان
2025-09-21
بعد كلامه عن قلعة بعلبك... أنطوان زهرا يوضح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
1
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
2
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
4
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
5
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
6
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 07-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 07-10-2025
8
أخبار دولية
16:52
ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا
أخبار دولية
16:52
ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا
