لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)

فنّ
2025-10-07 | 09:24
مشاهدات عالية
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)

شوهدت النجمة جنيفر لوبيز وهي تتحدث مع زوجها السابق، النجم بن أفليك على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمهما الجديد Kiss Of The Spider Woman في نيويورك يوم الإثنين الماضي.

وسيطرت أجواء ودّية على لقاء الثنائي، حيث ظهر أفليك ولوبيز وهما يتحدثان بشكل حميم ويبتسمان.

وأثار هذا الظهور المفاجئ للوبيز وأفليك شائعات جديدة حول إمكانية عودتهما معاً بعد انفصالهما.
 
 
 
 

