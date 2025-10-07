الأخبار
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
فنّ
2025-10-07 | 09:47
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
فاجأت النجمة العالمية نيكول كيدمان الجمهور بظهورها من دون خاتم زواجها خلال إحدى سهراتها في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ووصلت الممثلة والمنتجة الأميركية، البالغة من العمر 58 عامًا، إلى فرنسا لحضور عرض مجموعة Chanel لربيع/صيف 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس.
وظهرت كيدمان بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية قميصًا أبيض واسعًا فوق سروال جينز، واكتفت بإضافة ساعة سوداء كلاسيكية لإكمال اللوك.
لكن اللافت في إطلالتها كان غياب خاتم الزواج عن يدها اليسرى، ما أثار التساؤلات والتكهنات. وقد ظهرت نيكول وهي تلوّح للكاميرات وتطبع القبلات في الهواء، بينما كانت تجلس بجانب كل من فانيسا بارادي وإتيان داهو، وقد بدت في مزاج جيد ومبتسم.
وحتى الآن، لم تُصدر نيكول كيدمان أي تصريح بشأن غياب خاتم الزواج أو ما إذا كان الأمر مجرد تفصيل عابر في إطلالتها.
يذكر أن نيكول وكيث أوربان كانا يعتبران من أكثر الأزواج تقديرًا في هوليوود، حيث تزوجا لمدة تقرب من عقدين من الزمن وظلا معًا لمدة تقرب من ثلاثة عقود.
فنّ
انفصالها
المفاجئ
زوجها...
إطلالة
لنيكول
كيدمان
التساؤلات
(صور)
