"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

2025-10-09 | 09:35
"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار

في اعتراف نادر ومؤثر، كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون (56 عامًا) عن معركتها الطويلة والصامتة التي خاضتها على مدار 20 عامًا في محاولة لإنجاب طفل، واضعة حدًّا للسردية الخاطئة التي لاحقتها لسنوات بأنها "أنانية ومهووسة بالعمل".

وفي حديثها لمجلة Harper's Bazaar UK، قالت أنيستون: "لم يكن الناس يعرفون قصتي أو ما مررت به طوال هذه السنوات لأكوّن عائلة، لأني ببساطة لا أخرج وأشارك الجميع تفاصيل وضعي الطبي... ليس من شأن أحد أن يعرف، ولكن في وقت ما لا يعود بإمكانك تجاهل ما يُقال."

وتابعت بحزن: "كانوا يقولون إنني لا أريد أطفالًا لأني أنانية، أو لأنني مهووسة بالعمل... وهذا يؤلمني. أنا إنسانة بالنهاية، مثل الجميع."

ورغم أنها لم تعد تشعر بالحاجة لتصحيح كل ما يُقال عنها، إلا أنها عبّرت عن شعورها أحيانًا بضرورة توضيح الحقائق: "أحيانًا أشعر بضرورة الدفاع عن نفسي حين يُقال شيء غير صحيح، ولكن في نهاية المطاف، عائلتي وأصدقائي يعرفون حقيقتي، وهذا يكفيني."

وكانت أنيستون قد تزوجت من النجم براد بيت بين عامي 2000 و2005، قبل أن ينفصلا بعد لقائه بالممثلة أنجلينا جولي خلال تصوير فيلم Mr. & Mrs. Smith.

وفي عام 2022، صرّحت أنيستون للمرة الأولى بأنها خضعت لمحاولات التلقيح الاصطناعي (IVF)، لكنها لم تُكلّل بالنجاح، وقالت بأسى إنها تتمنى لو كانت قد جمّدت بويضاتها في وقت مبكر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأضافت: "مررت برحلة صعبة جدًا... جربت كل شيء من الحقن إلى الأعشاب الصينية... كنت سأدفع أي شيء لو أن أحدهم قال لي: 'جمّدي بويضاتك، هذا لمصلحتك'، لكن لم يخطر ببالي وقتها."

وختمت حديثها بالقول: "اليوم، انتهى الوقت، والقطار فات، لكن ليس لدي أي ندم."

