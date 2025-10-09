الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار
فنّ
2025-10-09 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مررت برحلة صعبة جدًا"... جينيفر أنيستون تكشف عن معاناة دامت 20 عامًا مع محاولات الإنجاب: اليوم فات القطار
في اعتراف نادر ومؤثر، كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون (56 عامًا) عن معركتها الطويلة والصامتة التي خاضتها على مدار 20 عامًا في محاولة لإنجاب طفل، واضعة حدًّا للسردية الخاطئة التي لاحقتها لسنوات بأنها "أنانية ومهووسة بالعمل".
وفي حديثها لمجلة Harper's Bazaar UK، قالت أنيستون: "لم يكن الناس يعرفون قصتي أو ما مررت به طوال هذه السنوات لأكوّن عائلة، لأني ببساطة لا أخرج وأشارك الجميع تفاصيل وضعي الطبي... ليس من شأن أحد أن يعرف، ولكن في وقت ما لا يعود بإمكانك تجاهل ما يُقال."
وتابعت بحزن: "كانوا يقولون إنني لا أريد أطفالًا لأني أنانية، أو لأنني مهووسة بالعمل... وهذا يؤلمني. أنا إنسانة بالنهاية، مثل الجميع."
ورغم أنها لم تعد تشعر بالحاجة لتصحيح كل ما يُقال عنها، إلا أنها عبّرت عن شعورها أحيانًا بضرورة توضيح الحقائق: "أحيانًا أشعر بضرورة الدفاع عن نفسي حين يُقال شيء غير صحيح، ولكن في نهاية المطاف، عائلتي وأصدقائي يعرفون حقيقتي، وهذا يكفيني."
وكانت أنيستون قد تزوجت من النجم براد بيت بين عامي 2000 و2005، قبل أن ينفصلا بعد لقائه بالممثلة أنجلينا جولي خلال تصوير فيلم Mr. & Mrs. Smith.
وفي عام 2022، صرّحت أنيستون للمرة الأولى بأنها خضعت لمحاولات التلقيح الاصطناعي (IVF)، لكنها لم تُكلّل بالنجاح، وقالت بأسى إنها تتمنى لو كانت قد جمّدت بويضاتها في وقت مبكر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأضافت: "مررت برحلة صعبة جدًا... جربت كل شيء من الحقن إلى الأعشاب الصينية... كنت سأدفع أي شيء لو أن أحدهم قال لي: 'جمّدي بويضاتك، هذا لمصلحتك'، لكن لم يخطر ببالي وقتها."
وختمت حديثها بالقول: "اليوم، انتهى الوقت، والقطار فات، لكن ليس لدي أي ندم."
فنّ
برحلة
جدًا"...
جينيفر
أنيستون
معاناة
عامًا
محاولات
الإنجاب:
اليوم
القطار
إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
0
فنّ
2025-09-20
بعد 25 عاما من الصداقة... جينيفر أنيستون تكتشف بذهول اسم ريز ويذرسبون الحقيقي
فنّ
2025-09-20
بعد 25 عاما من الصداقة... جينيفر أنيستون تكتشف بذهول اسم ريز ويذرسبون الحقيقي
0
فنّ
2025-09-29
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
فنّ
2025-09-29
"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق
0
آخر الأخبار
2025-09-22
غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"
آخر الأخبار
2025-09-22
غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:16
إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)
فنّ
14:16
إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)
0
فنّ
2025-10-08
الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق – عربية أحيت إزاحة الستارة عن منحوتة "دَين الشجر صلبان" في الديمان
فنّ
2025-10-08
الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق – عربية أحيت إزاحة الستارة عن منحوتة "دَين الشجر صلبان" في الديمان
0
فنّ
2025-10-07
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
فنّ
2025-10-07
بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها... إطلالة لنيكول كيدمان تثير التساؤلات (صور)
0
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
العبسي التقى الوزراء والنواب الكاثوليك: على كل واحد منا أن يكون سفيرًا لطائفته لدى مرجعيته
أخبار لبنان
03:13
العبسي التقى الوزراء والنواب الكاثوليك: على كل واحد منا أن يكون سفيرًا لطائفته لدى مرجعيته
0
آخر الأخبار
12:31
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: هناك تقدم جيد في المحادثات ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام
آخر الأخبار
12:31
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: هناك تقدم جيد في المحادثات ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام
0
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
0
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
0
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
0
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
0
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
0
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
3
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
4
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
5
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
6
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
7
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
8
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More