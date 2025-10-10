الأخبار
ناصيف زيتون يُطلق الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد... "إنتِ وبس"(فيديو)
2025-10-10 | 11:12
ناصيف زيتون يُطلق الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد... "إنتِ وبس"(فيديو)
طرح النجم العربي ناصيف زيتون اليوم الجمعة أغنيته الجديدة بعنوان "إنتِ وبس" باللهجة اللبنانيّة، كلمات عامر لوند وألحان سهيل شاكر.
يُذكر أنّ ناصيف يطرح على مراحل أغنيات ألبومه الجديد "مني أنا"، الذي يحمل بصماته الخاصة، وكان قد أطلق في الأسابيع الماضية أغنيتَي "مزعلا" و"قمر قمر"، وهما أولى أغنيات ألبومه المنتظر اللتان لاقتا أصداءً إيجابيّة واسعة على مختلف المنصّات.
