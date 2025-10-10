إطلالة مبهرة... أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد (صور)

تألّقت المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني بإطلالة لافتة خطفت الأضواء من زوجها النجم العالمي جورج كلوني، خلال حضورهما العرض الأول لفيلمه الجديد"Jay Kelly" الذي أُقيم مساء الجمعة في قاعة رويال فستيفال في لندن.

وظهرت أمل، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان وردي لامع بدون أكمام تزيّنه أكمام من الريش، لتبهر الحضور بأناقتها ورقيّها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر منسدلة أبرزت جمال ملامحها.

أما جورج كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، فاختار بدلة رسمية أنيقة باللون الكحلي، حيث بدا بكامل أناقته إلى جانب زوجته التي شاركته لحظات مميزة على السجادة الحمراء.

ويجسّد كلوني في الفيلم دور نجم سينمائي يُدعى جاي كيلي، فيما يشاركه البطولة الممثل آدم ساندلر الذي يؤدي دور مدير أعماله المخلص "رون"، في إنتاج جديد لمنصة نتفليكس.

وقد خطف الثنائي الأنظار بمجرد وصولهما، إذ وصفهما الحاضرون بأنهما "الثنائي الذهبي" في هوليوود لما يجمع بينهما من حضور طاغٍ وأناقة متكاملة.