ممثل هوليوودي يدعم شقيقته عارضة الأزياء المتحولة جنسياً في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

حرص النجم الهوليوودي بيدرو باسكال على دعم شقيقته لوكس باسكال خلال مشاركتها في عرض شانيل لمجموعة ربيع/صيف 2026 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، الذي أُقيم يوم الإثنين.

وتألّقت لوكس، الممثلة وعارضة الأزياء المتحولة جنسياً البالغة من العمر 33 عامًا، بإطلالة حملت روح الأناقة الباريسية الكلاسيكية، إذ ارتدت تونيكًا بدون أكمام بنقشة متعرجة مع تنورة متوسطة الطول مطابقة، ونسّقت الإطلالة مع عقود ملوّنة ضخمة وحذاء خمري اللون وحقيبة سوداء صغيرة. واختارت تسريحة الشعر المموج مع غرة ناعمة ومكياجًا خفيفًا منحها مظهرًا طبيعيًا أنيقًا.

أما بيدرو باسكال، البالغ من العمر 50 عامًا، فحضر العرض مرتديًا كنزة كحلية اللون وسروالًا أسود، ونسّق مظهره مع نظارات شمسية سوداء وحقيبة يد صغيرة، ليظهر بإطلالة بسيطة ولكن أنيقة.

وعقب العرض، وثّقت عدسات الصحافة لحظة مؤثرة جمعتهما، حيث عانق بيدرو شقيقته بحرارة وبدا متأثرًا.

وفي تصريح لها، عبّرت لوكس عن سعادتها بحضور شقيقها قائلة: "أنا ممتنة جدًا لأن أخي حضر العرض، فالعناق الذي منحني إياه بعد انتهائي من المشي على المنصة كان أجمل هدية ممكنة".

ويُذكر أن لوكس أعلنت عن تحولها جنسياً رسمياً عام 2011، وهي تواعد حاليا الممثل خوسيه أنطونيو رافو.