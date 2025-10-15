الأخبار
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!

فنّ
2025-10-15 | 08:54
مشاهدات عالية
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!
2min
أساءت معاملة زوجها وأطفالها... الحُكم على نجمة بوب كورية سابقة بالسجن لمدة 8 أشهر!

حُكم على النجمة الكورية السابقة لي أريوم بالسجن لمدة 8 أشهر بتهمتي إساءة معاملة الأطفال والتشهير.

وفي التفاصيل، لجأت أريوم إلى وسائل التواصل العام الماضي لاتهام زوجها السابق، رجل الأعمال يونغ غول علنًا بإساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي، وأبلغت عنه الشرطة.

وبعد تحقيق أجرته الشرطة، لم يتم العثور على أي دليل على أي إساءة، وتمت تبرئة يونغ غول من أي مخالفة. 

ووفقًا لصحيفة ديسباتش، توصلت الشرطة إلى أن أحد الطفلين قد أُجبر على الإدلاء بشهادة ضد والدهما.

وبعد وقت قصير من توجيه اتهامات الإساءة، حاولت أريوم الانتحار ونُقلت إلى المستشفى.

ورفع زوجها السابق يونغ غول لاحقاً شكاوى جنائية ضدها وضد والدتها بتهمة إساءة معاملة الأطفال، نتيجةً لحادثة "أساءت فيها إليه لفظيًا" أمام أطفالهما، ثم رفع دعوى تشهير ضدها لكشفها وثائق المحكمة خلال بث مباشر على الإنترنت.

ووفقًا لوكالة ستار نيوز كوريا، أُدينت أريوم وحُكم عليها بالسجن 8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة إساءة معاملة الأطفال والتشهير. كما أُمرت بالخضوع لـ 40 ساعة من التثقيف حول الوقاية من إساءة معاملة الأطفال.

وحُكم على والدة أريوم أيضًا بالسجن 4 أشهر "بعد اتهامها بإهمال أحفادها بالسماح لهم بالعيش في المكان نفسه الذي أساءت فيه أريوم لفظيًا إلى زوجها السابق من عام 2021 إلى عام 2022"، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.

المصدر
 

