بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن الأسباب التي دفعتها لتقديم طلب الطلاق من مغني الراب كانييه ويست بعد ثماني سنوات من الزواج.

وفي حديثها خلال حلقة جديدة من برنامج Call Her Daddy مع أليكس كوبر، سُئلت كارداشيان عن "القشة التي قصمت ظهر البعير" في علاقتهما، والتي وصفتها بأنها كانت "سامة أحيانًا".

وقالت: "كانت هناك الكثير من الأمور التي لم أعد أتحمّلها. لم أُحبّ شعور أن يتحدث شخص ما بسوء عن أولادي أو جدّتهم أو عمّاتهم... كل تلك المشاعر كانت مؤذية."

وأضافت: "إذا كان أحدهم يشعر بهذه الطريقة، فلا ينبغي أن نكون معًا. لقد كان يُخرج الكثير من الأمور الشخصية إلى العلن."

وجاءت تصريحاتها في إشارة إلى اللحظة التي كشف فيها ويست علنًا أنّها فكّرت في الإجهاض خلال حملها الأول، وهو ما شكّل حينها نقطة تحول حاسمة في علاقتهما.