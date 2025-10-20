الأخبار
"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-10-20 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم الرعب "بلاك فون 2" وهو من بطولة إيثان هوك شباك التذاكر في أميركا الشمالية بإيرادات بلغت 26,5 مليون دولار.
وحل فيلم "ترون: آريس"، أحدث عمل ضمن سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترون" من إنتاج ديزني، المركز الثاني مع إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار في أسبوعه الثاني من العرض في الولايات المتحدة وكندا.
وجاء فيلم "غود فورتشن"، وهو أول عمل إخراجي للممثل الكوميدي عزيز أنصاري، في المركز الثالث محققا 6,2 ملايين دولار.
وفي المركز الرابع، جاء فيلم الحركة "وان باتل آفتر أناذر" للمخرج بول توماس أندرسون، وبطولة ليوناردو دي كابريو وشون بن، محققا إيرادات بلغت 4 ملايين دولار.
واحتل المركز الخامس فيلم "روفمان" وهو من بطولة تشانينغ تايتوم بإيرادات بلغت 3,7 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:
6- "تروث أند تريزن" (2,7 مليون دولار)
7- "غابيز دولهاوس: ذي موفي" (1,7 مليون دولار)
8- "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" (1,6 مليون دولار)
9- "آفتر ذي هانت" (1,56 مليون دولار)
10- "سول أند فاير أند ديمن سلاير: إنفينيتي كاسل" (1,3 مليون دولار)
المصدر: فرانس برس
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق- عربية من معرض رشيد كرامي الدولي: جاهدة وهبه تحلّق بصوتها في سماء طرابلس
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"
السابق
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-29
"وان باتل آفتر أناذر" يتصدر شباك التذاكر الأميركي الشمالي
فنّ
2025-09-29
"وان باتل آفتر أناذر" يتصدر شباك التذاكر الأميركي الشمالي
فنّ
12:00
أصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية جراحية... إليكم آخر تطورات وضع بريجيت باردو الصحي!
فنّ
12:00
أصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية جراحية... إليكم آخر تطورات وضع بريجيت باردو الصحي!
0
فنّ
11:00
على أنغام أغنية "حب وتفاصيله"... نوال الزغبي تستمتع بوقتها برفقة ابنها في سويسرا (فيديو)
فنّ
11:00
على أنغام أغنية "حب وتفاصيله"... نوال الزغبي تستمتع بوقتها برفقة ابنها في سويسرا (فيديو)
0
فنّ
08:30
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق- عربية من معرض رشيد كرامي الدولي: جاهدة وهبه تحلّق بصوتها في سماء طرابلس
فنّ
08:30
افتتاح موسم الأوركسترا الشرق- عربية من معرض رشيد كرامي الدولي: جاهدة وهبه تحلّق بصوتها في سماء طرابلس
0
فنّ
2025-10-18
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"
فنّ
2025-10-18
سيلينا غوميز ترد على تلميحات هايلي بيبر: "كونوا لطفاء... هناك مساحة للجميع"
أخبار دولية
10:39
نتانياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة الأحد
أخبار دولية
10:39
نتانياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة الأحد
0
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
0
أخبار لبنان
16:16
بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان
أخبار لبنان
16:16
بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان
0
خبر عاجل
2025-10-19
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
خبر عاجل
2025-10-19
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
0
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
0
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
3
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
5
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
7
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
8
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
حال الطقس
03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...
