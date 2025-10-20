الأخبار
LBCI
LBCI

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2025-10-20 | 13:30
"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم الرعب "بلاك فون 2" وهو من بطولة إيثان هوك شباك التذاكر في أميركا الشمالية بإيرادات بلغت 26,5 مليون دولار.

وحل فيلم "ترون: آريس"، أحدث عمل ضمن سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترون" من إنتاج ديزني، المركز الثاني مع إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار في أسبوعه الثاني من العرض في الولايات المتحدة وكندا.

وجاء فيلم "غود فورتشن"، وهو أول عمل إخراجي للممثل الكوميدي عزيز أنصاري، في المركز الثالث محققا 6,2 ملايين دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم الحركة "وان باتل آفتر أناذر" للمخرج بول توماس أندرسون، وبطولة ليوناردو دي كابريو وشون بن، محققا إيرادات بلغت 4 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم "روفمان" وهو من بطولة تشانينغ تايتوم بإيرادات بلغت 3,7 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- "تروث أند تريزن" (2,7 مليون دولار)
7- "غابيز دولهاوس: ذي موفي" (1,7 مليون دولار)
8- "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" (1,6 مليون دولار)
9- "آفتر ذي هانت" (1,56 مليون دولار)
10- "سول أند فاير أند ديمن سلاير: إنفينيتي كاسل" (1,3 مليون دولار)

المصدر: فرانس برس

