عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

يتواجد الفنان اللبناني عامر زيان حالياً في المستشفى حيث يخضع لعملية جراحية دقيقة.

وفي التفاصيل، فقد دخل الفنان عامر زيان الى مستشفى "اوتيل ديو" في لبنان، ويخضع حالياً لعملية جراحية في عنقه تحت إشراف الأطباء المختصين الذين يتابعون حالته الصحية.