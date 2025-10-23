هل تذكرون السيدة التي غزت مواقع التواصل؟ لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صورة)

فاجأت النجمة الاسكتلندية سوزان بويل جمهورها بإطلالة جديدة ومختلفة كليًا عن صورتها التي اشتهرت بها منذ ظهورها الأول في برنامج "Britain’s Got Talent"، حيث بدت أكثر أناقة وثقة خلال حضورها حفل جوائز "Pride of Britain" الذي أُقيم في فندق غروسفينور هاوس في لندن.

وبدت بويل، البالغة من العمر 64 عامًا، في كامل أناقتها بفستان طويل أسود وأبيض بنقشة ناعمة، نسّقته مع شال من الفرو الصناعي الأسود وعقد من اللؤلؤ، ما منحها مظهرًا راقيًا ولافتًا.

وعبّرت سوزان عن سعادتها بالمشاركة في الحدث من خلال منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "يا له من مساء رائع في حفل Pride of Britain! كان شرفًا لي أن أحتفل بأشخاص ملهمين حقًا. الجميع بدا رائعًا، وسعدت بلقاء وجوه مألوفة".

وأشاد متابعوها بإطلالتها الجديدة التي وصفوها بأنها تحوّل مذهل يعكس ثقة أكبر ومرحلة جديدة في مسيرتها بعد سنوات من النجاح والشهرة العالمية.