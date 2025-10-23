إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)

طرح النجم الشامي أغنيتَه الجديدة بعنوان "كيفو"، مُقدّمًا من خلالها مزيجًا موسيقيًا فريدًا يجمع بين اللهجتَين المشرقيّة والمصريّة، في تجربةٍ جديدة من نوعها على الساحة الفنّيّة.



الأغنية من كلمات الشاعر المصريّ محمد الشافعي، وتوزيع ريا آغا، وقد خاض الشامي من خلالها تجربة التلحين مرّة جديدة، بأسلوبٍ موسيقيّ فريد من نوعه يمزج بين الإيقاع الشرقيّ والغربيّ.



وكان الشامي قد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال الأيام الماضية، بنشره مقطعًا قصيرًا من الأغنية، حيث تناقل الجمهور المقطع بحماسٍ كبير.





