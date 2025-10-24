جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني

كشف النجم العالمي جورج كلوني أن ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، ألكسندر، يُشبهه إلى حد كبير عندما كان في سنّه.

وقال كلوني في مقابلة مع مجلة "بيبول" خلال العرض الأول لفيلمه الجديد "Jay Kelly" في مهرجان AFI FEST في لوس أنجلوس: "ابني يُشبهني تمامًا حين كنت في عمره... الأمر أشبه بنسخٍ ولصق."

ويُشار إلى أن جورج، البالغ من العمر 64 عامًا، يشارك زوجته أمل كلوني (47 عامًا) طفليه التوأم ألكسندر وإيلا.

وأضاف النجم الحائز على جائزة الأوسكار أنه عندما يُري ابنه صورًا قديمة له وهو في نفس العمر، يظنّ ألكسندر أنها صوره الشخصية.

كما عبّر كلوني عن رضاه عن المرحلة التي يعيشها اليوم، قائلاً: "أنا سعيد بما أفعله، أملك أصدقاء رائعين، وأقضي وقتي مع من أحب. أشعر بأنني محظوظ لأنني أستطيع أن أعيش هذه اللحظات مع عائلتي."