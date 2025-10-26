بدت بغاية الجمال... سيدني سويني تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صورة)

تخلت الممثلة الأميركية سيدني سويني عن شعرها الأشقر الطويل وفاجأت الجمهور بتسريحة شعر جديدة في أحدث ظهور لها.



وخطفت سويني الأنظار بإطلالتها الجديدة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "كريستي" في مهرجان AFI لعام 2025، حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة.



وتألقت سويني بفستان وردي فاتح من دون أكمام، بفتحة رقبة منخفضة من الأمام بالإضافة إلى حزام حول خصرها وتنورة كاملة بطبقة زهرية في الأعلى.