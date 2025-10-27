الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2025-10-27 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيلم &quot;تشينسو مان&quot; الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك" شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 17,3 مليون دولار.

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب "بلاك فون 2" بطولة إيثان هوك بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم "ريغريتنغ يو"، وهو أحدث اقتباس لرواية كولين هوفر بعد فيلم "إت إندز ويذ أس"، محققا 12,9 مليون دولار.

وحلّ فيلم "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 9,1 ملايين دولار.

وحل فيلم "ترون: آريس"، أحدث عمل ضمن سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترون" من إنتاج ديزني، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 4,9 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- "غود فورتشن" (3,1 ملايين دولار)
7- "شيلبي أوكس" (2,4 مليون دولار)
8- "وان باتل أفتر أناذر" (2,3 مليون دولار)
9- "روفمان" (2 مليون دولار)
10- تروث أند تريزن" (933,125 دولار)

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

"تشينسو

مان"

الياباني

يتصدر

التذاكر

أميركا

الشمالية

LBCI التالي
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-08

فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-09-01

فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-09-15

أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-10-20

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:26

أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين

LBCI
فنّ
2025-10-26

برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس

LBCI
فنّ
2025-10-26

بدت بغاية الجمال... سيدني سويني تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صورة)

LBCI
فنّ
2025-10-24

جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:47

بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره

LBCI
آخر الأخبار
16:29

وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
07:31

رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية

LBCI
صحة وتغذية
07:11

آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:37

مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
08:02

بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:48

حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها

LBCI
أخبار لبنان
07:41

اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أخبار لبنان
06:37

السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان

LBCI
أخبار دولية
02:39

ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More