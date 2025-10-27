فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك" شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 17,3 مليون دولار.



وحل في المركز الثاني فيلم الرعب "بلاك فون 2" بطولة إيثان هوك بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.



وفي المركز الثالث، جاء فيلم "ريغريتنغ يو"، وهو أحدث اقتباس لرواية كولين هوفر بعد فيلم "إت إندز ويذ أس"، محققا 12,9 مليون دولار.



وحلّ فيلم "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 9,1 ملايين دولار.



وحل فيلم "ترون: آريس"، أحدث عمل ضمن سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترون" من إنتاج ديزني، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 4,9 ملايين دولار.



وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:



6- "غود فورتشن" (3,1 ملايين دولار)

7- "شيلبي أوكس" (2,4 مليون دولار)

8- "وان باتل أفتر أناذر" (2,3 مليون دولار)

9- "روفمان" (2 مليون دولار)

10- تروث أند تريزن" (933,125 دولار)



المصدر: فرانس برس