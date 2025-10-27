الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-10-27 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدر فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك" شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 17,3 مليون دولار.
وحل في المركز الثاني فيلم الرعب "بلاك فون 2" بطولة إيثان هوك بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.
وفي المركز الثالث، جاء فيلم "ريغريتنغ يو"، وهو أحدث اقتباس لرواية كولين هوفر بعد فيلم "إت إندز ويذ أس"، محققا 12,9 مليون دولار.
وحلّ فيلم "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 9,1 ملايين دولار.
وحل فيلم "ترون: آريس"، أحدث عمل ضمن سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترون" من إنتاج ديزني، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 4,9 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:
6- "غود فورتشن" (3,1 ملايين دولار)
7- "شيلبي أوكس" (2,4 مليون دولار)
8- "وان باتل أفتر أناذر" (2,3 مليون دولار)
9- "روفمان" (2 مليون دولار)
10- تروث أند تريزن" (933,125 دولار)
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
"تشينسو
مان"
الياباني
يتصدر
التذاكر
أميركا
الشمالية
التالي
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-10-20
"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-10-20
"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:26
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
فنّ
09:26
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
0
فنّ
2025-10-26
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
فنّ
2025-10-26
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
0
فنّ
2025-10-26
بدت بغاية الجمال... سيدني سويني تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صورة)
فنّ
2025-10-26
بدت بغاية الجمال... سيدني سويني تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صورة)
0
فنّ
2025-10-24
جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني
فنّ
2025-10-24
جورج كلوني عن ابنه: نسخة مطابقة عني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:47
بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره
أمن وقضاء
05:47
بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره
0
آخر الأخبار
16:29
وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل
آخر الأخبار
16:29
وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية: اتفاق إيراني–روسي مرتقب لتشييد خطّ سكك حديد بين رشت وآستارا خلال الشهر المقبل
0
أخبار لبنان
07:31
رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية
أخبار لبنان
07:31
رئيس الجمهورية نعى بسام براك: مرة أخرى يسرق منا الخبيث صورة بهية
0
صحة وتغذية
07:11
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
07:11
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
أخبار لبنان
08:37
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
0
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
أمن وقضاء
08:02
بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار
0
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
أخبار لبنان
07:48
حسن خليل من بعبدا: حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها
0
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
أخبار لبنان
07:41
اجتماع تنسيقي بين وزير العمل والمدير العام للأمن العام حول العمالة العربية والأجنبية.. حيدر: مهلة الى آخر العام لتسوية الأوضاع
0
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
0
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
أخبار لبنان
06:37
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
0
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
أخبار دولية
02:39
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
4
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More