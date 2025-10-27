متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)

حصدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جائزة التميّز عن علامتها التجارية في مستحضرات التجميل والعناية، خلال حفلFashion Factor في دبي، بعد عام واحد فقط من إطلاقها لعلامتها الخاصة التي حققت نجاحًا واسعًا.

وتألقت نادين بإطلالة جذابة من دار "دولتشي أند غابانا"، بفستان أسود طويل من قماش الشبك المطرّز بالترتر، تميّز بقصّة راقية وأكمام طويلة، وأكملته بمجوهرات فاخرة من Marli New York وصندل مرصّع بالكريستال.

ويأتي هذا التكريم بعد تنظيمها أول "ماستر كلاس" في دبي ومشاركتها في فعاليات الموضة، مؤكدة مرة جديدة مكانتها كإحدى أبرز أيقونات الجمال والنجاح في العالم العربي.