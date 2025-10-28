الأخبار
ضجة بعد صورة مونيكا بيلوتشي وأحمد عز... فماذا يجمعهما؟

فنّ
2025-10-28 | 13:52
مشاهدات عالية
ضجة بعد صورة مونيكا بيلوتشي وأحمد عز... فماذا يجمعهما؟
2min
ضجة بعد صورة مونيكا بيلوتشي وأحمد عز... فماذا يجمعهما؟

أحدثت النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي ضجة كبيرة بعد نشرها صورة تجمعها بالممثل المصري أحمد عز عبر حسابها على إنستغرام، كشفت من خلالها عن مشاركتها في فيلم الأكشن الجديد  "Seven Dogs"  أو (سبعة كلاب)، المقرر طرحه في دور السينما عام 2026.

وتؤدي بيلوتشي في العمل شخصية تُدعى "جوليا"، وعلّقت على الصورة بقولها: "جوليا تلعب لتفوز... ولا تخدع أبدًا"، في إشارة إلى طبيعة الشخصية الغامضة والقوية التي تجسّدها في الفيلم.

ويُعد هذا المشروع من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية في التاريخ، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في وقت سابق أن تصوير الفيلم تم بالكامل داخل استوديوهات “Big Time”  في الرياض، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في صناعة السينما العربية.

ويشارك في الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، هنا الزاهد ومنة شلبي. ومن المتوقع بأن يشكّل هذا التعاون بين هوليوود والسينما العربية خطوة جديدة نحو العالمية.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

