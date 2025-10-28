ضجة بعد صورة مونيكا بيلوتشي وأحمد عز... فماذا يجمعهما؟

أحدثت النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي ضجة كبيرة بعد نشرها صورة تجمعها بالممثل المصري أحمد عز عبر حسابها على إنستغرام، كشفت من خلالها عن مشاركتها في فيلم الأكشن الجديد "Seven Dogs" أو (سبعة كلاب)، المقرر طرحه في دور السينما عام 2026.

وتؤدي بيلوتشي في العمل شخصية تُدعى "جوليا"، وعلّقت على الصورة بقولها: "جوليا تلعب لتفوز... ولا تخدع أبدًا"، في إشارة إلى طبيعة الشخصية الغامضة والقوية التي تجسّدها في الفيلم.

ويُعد هذا المشروع من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية في التاريخ، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في وقت سابق أن تصوير الفيلم تم بالكامل داخل استوديوهات “Big Time” في الرياض، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في صناعة السينما العربية.

ويشارك في الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، هنا الزاهد ومنة شلبي. ومن المتوقع بأن يشكّل هذا التعاون بين هوليوود والسينما العربية خطوة جديدة نحو العالمية.