نجم "كابتن أميركا" وزوجته يرزقان بطفلتهما الأولى... واختارا أن تحمل اسم العائلتين!

استقبل النجم الأميركي كريس إيفانز وزوجته الممثلة البرتغالية ألبا بَبتيستا طفلتهما الأولى بعد عامين على زواجهما، في خبر أسعد جمهورهما حول العالم.

ووفقًا لما نقلت مواقع تواصل أميركية، أنجبت ألبا، البالغة من العمر 28 عامًا، طفلة أطلقا عليها اسم "ألما غريس" يوم السبت في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

وأظهرت شهادة الميلاد أن الزوجين اختارا أن تحمل الطفلة اسم عائلتيهما معًا.

ويُذكر أن الثنائي احتفلا مؤخرًا بالذكرى الثانية لزواجهما في حفل عائلي خاص، فيما ظهر إيفانز مؤخرًا في عدد من الفعاليات السينمائية، بينما ابتعدت بَبتيستا عن الأضواء خلال فترة الحمل.

وتُعد هذه الطفلة الأولى للنجم العالمي المعروف بدوره في سلسلة Marvel، حيث يجسّد شخصية "كابتن أميركا".