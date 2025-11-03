الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم "ريغريتنغ يو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-11-03 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيلم "ريغريتنغ يو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم "ريغريتنغ يو" من إنتاج شركة باراماونت، وهو أحدث فيلم مقتبس عن رواية للكاتبة كولين هوفر، شباك التذاكر في أميركا الشمالية.
وحقق الفيلم 8,1 ملايين دولار في ثاني أسبوع له في دور السينما، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، متقدما بفارق ضئيل على فيلم الرعب "بلاك فون 2" الذي حقق 8 ملايين دولار.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك"، إلى المركز الثالث محققا إيرادات بستة ملايين دولار.
وحلّ رابعا في الترتيب فيلم "بوغونيا"، أحدث تعاون للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس مع الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار إيما ستون، مع إيرادات بلغت 4,8 ملايين دولار.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "باك تو ذي فيوشتر" الذي أُعيد عرضه لمناسبة الذكرى الأربعين لطرح الفيلم.
وحققت الأفلام الـ12 الأولى إيرادات بلغت 44,8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز"، في انخفاض قدره 32% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:
6- "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" (3,8 ملايين دولار)
7- "ترون: آريس" (2,8 مليون دولار)
8- "ستيتش أهيد" (2,1 مليون دولار)
9- "غود فورتشن" (1,5 مليون دولار)
10- "وان باتل أفتر أناذر" (1,2 دولار)
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
"ريغريتنغ
يو"
يتصدّر
التذاكر
أميركا
الشمالية
التالي
جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-27
فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-10-27
فيلم "تشينسو مان" الياباني يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-08
فيلم "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-01
فيلم "ويبنز" يعاود تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2025-09-15
أحدث أفلام سلسلة "ديمن سلاير" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:36
بعد الجدل والكدمات الغامضة... بريتني سبيرز تحذف حسابها على إنستغرام
فنّ
06:36
بعد الجدل والكدمات الغامضة... بريتني سبيرز تحذف حسابها على إنستغرام
0
فنّ
05:19
جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)
فنّ
05:19
جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)
0
فنّ
15:19
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
فنّ
15:19
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
0
فنّ
14:45
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
فنّ
14:45
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
0
آخر الأخبار
2025-09-01
سانا: دوي انفجار في مدينة حلب يجري التحقق من طبيعته
آخر الأخبار
2025-09-01
سانا: دوي انفجار في مدينة حلب يجري التحقق من طبيعته
0
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-25
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-25
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
3
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
4
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
6
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
7
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
8
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More