فيلم "ريغريتنغ يو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

2025-11-03 | 03:50
فيلم "ريغريتنغ يو" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم "ريغريتنغ يو" من إنتاج شركة باراماونت، وهو أحدث فيلم مقتبس عن رواية للكاتبة كولين هوفر، شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وحقق الفيلم 8,1 ملايين دولار في ثاني أسبوع له في دور السينما، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، متقدما بفارق ضئيل على فيلم الرعب "بلاك فون 2" الذي حقق 8 ملايين دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك"، إلى المركز الثالث محققا إيرادات بستة ملايين دولار.

وحلّ رابعا في الترتيب فيلم "بوغونيا"، أحدث تعاون للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس مع الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار إيما ستون، مع إيرادات بلغت 4,8 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "باك تو ذي فيوشتر" الذي أُعيد عرضه لمناسبة الذكرى الأربعين لطرح الفيلم.

وحققت الأفلام الـ12 الأولى إيرادات بلغت 44,8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز"، في انخفاض قدره 32% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" (3,8 ملايين دولار)
7- "ترون: آريس" (2,8 مليون دولار)
8- "ستيتش أهيد" (2,1 مليون دولار)
9- "غود فورتشن" (1,5 مليون دولار)
10- "وان باتل أفتر أناذر" (1,2 دولار)

المصدر: فرانس برس

