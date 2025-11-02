الأخبار
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول

فنّ
2025-11-02 | 15:19
احتفلت المغنية الأميركية جيسيكا سيمبسون بمرور ثماني سنوات على تخلّيها عن شرب الكحول، موجهةً رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام تحدثت فيها عن رحلتها مع التعافي والإيمان.

وكتبت سيمبسون، البالغة من العمر 45 عامًا، إلى جانب صورة لها مبتسمةً: "منذ ثماني سنوات، اتخذت القرار بمواجهة نفسي، والاعتراف بأخطائي، والتخلّي عن الجوانب المدمّرة في حياتي التي كنت أختارها بإرادتي".

وأضافت أن هذا القرار سمح لها بأن "تعيش بالكامل وفقاً لغاية الله في حياتها"، مؤكدة أن الكحول "أخمد صوت حدسها، وأعاق أحلامها، وعمّق مخاوفها من الركود".

وتابعت قائلة: "اليوم أنا في وضوح تام... مندفعة بالإيمان لا بالخوف. كلاهما مشاعر نحسّها ولا نراها، وأنا سعيدة لأنني اخترت الإيمان على الخوف. لم أجد قوتي في الصراع، بل في الاستسلام لله."

ويأتي هذا المنشور بينما تستعد النجمة، التي أعلنت انفصالها عن زوجها إريك جونسون في كانون الثاني الماضي، للعودة إلى الساحة الغنائية بعد غيابٍ دام نحو 15 عامًا، مشيرةً إلى أن رحلة التعافي ساعدتها على استعادة شغفها بالكتابة الموسيقية.

آخر الأخبار

فنّ

جيسيكا سيمبسون

فن

مشاهير

إقلاع

الكحول

الساحة الفنية

طلاق

عائلة.

