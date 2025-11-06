الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)

فنّ
2025-11-06 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)

شوهد بن أفليك يوم الأربعاء وهو يقلّ امرأة غامضة أنيقة أثناء تجواله في لوس أنجلوس بسيارته الـBMW اللامعة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تربطه بالشابة السمراء التي صعدت إلى سيارته علاقة مهنية فقط أم تجمعهما صلة شخصية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


ولم يؤكد النجم الهوليوودي البالغ من العمر 53 عاماً ارتباطه بأي علاقة منذ انهيار زواجه القصير من جينيفر لوبيز العام الماضي.

وقد بدا أنيقاً كعادته مرتدياً سترة صيفية بلون البيج فوق قميص وردي، تاركاً أزرار الجزء العلوي مفتوحة بطريقة جذابة.


أما المرأة التي جلست إلى جانبه في المقعد الأمامي، فبدت متألقة بسترة صوفية وبنطال جينز، مع حقيبة من إيف سان لوران أضافت لمسة فخامة إلى إطلالتها.


وتأتي هذه المشاهدة بعد يومين فقط من ظهور ليندسي شوكوس، الحبيبة السابقة لأفليك، وهي تدعم أليكس رودريغيز (حبيب لوبيز السابق) بحضورها العرض الأول لوثائقيه الجديد يوم الاثنين.

فنّ

أفليك

الجدل

بظهوره

سمراء

مجهولة

سيارته

الفاخرة

(صور)

ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-27

بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)

LBCI
فنّ
2025-10-13

بعد ظهورهما سويًا على السجادة الحمراء... إليكم حقيقة عودة العلاقة العاطفية بين جنيفر لوبيز وبن أفليك

LBCI
فنّ
2025-09-29

"كان وقتاً صعباً للغاية"... جينيفر لوبيز تعلنها: طلاقي من بن أفليك كان أفضل ما حدث لي على الإطلاق

LBCI
رياضة
2025-10-29

"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:58

ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه

LBCI
فنّ
14:25

ما حقيقة دخول النجمة آمال ماهر القفص الذهبي؟

LBCI
فنّ
13:56

نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-11-05

جورج خباز يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة: "عايش بين الثواني وعم أكبر عالسكت" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:52

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
06:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:46

الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:42

وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:09

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:19

ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More