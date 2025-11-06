الأخبار
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
فنّ
2025-11-06 | 07:17
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
شوهد بن أفليك يوم الأربعاء وهو يقلّ امرأة غامضة أنيقة أثناء تجواله في لوس أنجلوس بسيارته الـBMW اللامعة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تربطه بالشابة السمراء التي صعدت إلى سيارته علاقة مهنية فقط أم تجمعهما صلة شخصية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
ولم يؤكد النجم الهوليوودي البالغ من العمر 53 عاماً ارتباطه بأي علاقة منذ انهيار زواجه القصير من جينيفر لوبيز العام الماضي.
وقد بدا أنيقاً كعادته مرتدياً سترة صيفية بلون البيج فوق قميص وردي، تاركاً أزرار الجزء العلوي مفتوحة بطريقة جذابة.
أما المرأة التي جلست إلى جانبه في المقعد الأمامي، فبدت متألقة بسترة صوفية وبنطال جينز، مع حقيبة من إيف سان لوران أضافت لمسة فخامة إلى إطلالتها.
وتأتي هذه المشاهدة بعد يومين فقط من ظهور ليندسي شوكوس، الحبيبة السابقة لأفليك، وهي تدعم أليكس رودريغيز (حبيب لوبيز السابق) بحضورها العرض الأول لوثائقيه الجديد يوم الاثنين.
فنّ
أفليك
الجدل
بظهوره
سمراء
مجهولة
سيارته
الفاخرة
(صور)
