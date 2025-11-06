الأخبار
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
2025-11-06 | 11:58
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
تستعدّ ميغان ماركل للعودة إلى التمثيل بعد ثماني سنوات من تركها هوليوود لتصبح إحدى أفراد العائلة الملكية العامل، بحسب ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقاً لتقارير صحفية، ستشارك ميغان في فيلم جديد إلى جانب ليلي كولينز وبري لارسون وجاك كويد، بعنوان "Close Personal Friends"، والذي يتناول قصة زوجين أحدهما مشهور والآخر لا، وستجسد ميغان في الفيلم شخصية نفسها.
ونقلت صحيفة ذا صن عن مصدر قوله: "هذه لحظة ضخمة في مسيرة ميغان وتشير إلى عودتها لممارسة ما تحبّه فعلاً. لقد غُمرت بالعروض خلال الفترة الماضية، لكن هذا المشروع بدا الأنسب لها."
وأضاف المصدر: "الأمير هاري يدعمها بشكل كامل، وكل ما يريده ببساطة هو أن تفعل ما يجلب لها السعادة."
وتُعرف دوقة ساسكس بدورها الشهير كـ"راشيل زين" في المسلسل الأميركي الناجح Suits، كما شاركت في أفلام هوليوودية مثل Horrible Bosses وGet Him To The Greek وRemember Me.
يُذكر أن ميغان وهاري تخلّيا عن مهامهما الملكية عام 2020 وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.
وسبق أن صرّحت ميغان بأنها واجهت صعوبات في بداية مسيرتها التمثيلية، موضحة أنها كانت تتلقى العديد من الدعوات لتجارب الأداء، لكنها كانت تُرفض باستمرار من قِبل المخرجين، وهو ما قالت إنه "أثّر كثيراً على ثقتها بنفسها".
