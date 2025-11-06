الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه

فنّ
2025-11-06 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه

تستعدّ ميغان ماركل للعودة إلى التمثيل بعد ثماني سنوات من تركها هوليوود لتصبح إحدى أفراد العائلة الملكية العامل، بحسب ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفقاً لتقارير صحفية، ستشارك ميغان في فيلم جديد إلى جانب ليلي كولينز وبري لارسون وجاك كويد، بعنوان "Close Personal Friends"، والذي يتناول قصة زوجين أحدهما مشهور والآخر لا، وستجسد ميغان في الفيلم شخصية نفسها.

ونقلت صحيفة ذا صن عن مصدر قوله: "هذه لحظة ضخمة في مسيرة ميغان وتشير إلى عودتها لممارسة ما تحبّه فعلاً. لقد غُمرت بالعروض خلال الفترة الماضية، لكن هذا المشروع بدا الأنسب لها."

وأضاف المصدر: "الأمير هاري يدعمها بشكل كامل، وكل ما يريده ببساطة هو أن تفعل ما يجلب لها السعادة."

وتُعرف دوقة ساسكس بدورها الشهير كـ"راشيل زين" في المسلسل الأميركي الناجح Suits، كما شاركت في أفلام هوليوودية مثل Horrible Bosses وGet Him To The Greek وRemember Me.

يُذكر أن ميغان وهاري تخلّيا عن مهامهما الملكية عام 2020 وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة.

وسبق أن صرّحت ميغان بأنها واجهت صعوبات في بداية مسيرتها التمثيلية، موضحة أنها كانت تتلقى العديد من الدعوات لتجارب الأداء، لكنها كانت تُرفض باستمرار من قِبل المخرجين، وهو ما قالت إنه "أثّر كثيراً على ثقتها بنفسها".

فنّ

ماركل

للتمثيل

ثماني

سنوات

كوميدي...

الدور

ستلعبه

LBCI التالي
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
ما حقيقة دخول النجمة آمال ماهر القفص الذهبي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

وزير الدفاع الأميركي يزور الحدود بين الكوريتين للمرة الأولى منذ 8 سنوات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-08

بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

مرشح يهودي لعضوية مجلس الشعب في سوريا لاول مرة منذ عقود

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-17

النائب جيمي جبور للـLBCI: سنلعب دورنا للأخير بموضوع الموازنة واعطاء الحقوق وما يقومون به هو عمل استباقي لهضم الحقوق من قبل الحكومة وهذا يؤشر الى سياسة عليا وتوجّه معيّن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:17

بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)

LBCI
فنّ
21:25

ما حقيقة دخول النجمة آمال ماهر القفص الذهبي؟

LBCI
فنّ
20:56

نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-11-05

جورج خباز يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة: "عايش بين الثواني وعم أكبر عالسكت" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
20:56

نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:51

تبادل إطلاق نار في طريق الجديدة وشعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطيرًا أقدم على سلب مواطنَين منتحلًا صفة أمنيّة

LBCI
أخبار لبنان
14:02

وزارة السياحة: الفيديو المتداول للوزيرة تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز

LBCI
أخبار لبنان
19:52

وزارة الأشغال عن الإنخساف الجزئي في خلدة: تضرر كبير في قسطل رئيسي يزود بيروت وضواحيها بالمياه والفرق الفنية تعالج الخلل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:53

اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
14:42

وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:09

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
08:19

ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

LBCI
خبر عاجل
23:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
20:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
15:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
10:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
18:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
13:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
22:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
خبر عاجل
14:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

LBCI
أخبار دولية
23:43

ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More