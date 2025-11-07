الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

فنّ
2025-11-07 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

طرحت الممثلة والمغنية هيلاري داف أغنيتها الجديدة بعنوان "Mature" – التي شارك في كتابتها وإنتاجها زوجها ماثيو كوما – إلى جانب فيديو كليب رسمي، لتكون هذه أول أغنية أصلية تصدرها منذ ألبومها عام 2015 "Breathe In. Breathe Out."

الأغنية، التي شاركت في تأليفها أيضًا الكاتبة ماديسون لاف، تعيد داف (38 عامًا) إلى جذورها في موسيقى البوب-روك، وتستحضر لحظات من حياتها الماضية في كلماتها، وفق ما نقل موقع People.
 


وقالت داف في بيانٍ صحفي: "أغنية Mature هي بمثابة حوار صغير بيني الآن وبين نفسي القديمة. نحن نتأمل تجربة من الماضي ونرسل المحبة لبعضنا البعض. إنها أغنية فيها ضحكة خفيفة، ولمحة امتنان على ثباتنا في المكان الذي وصلنا إليه."

ويُظهر فيديو الكليب نسختين من هيلاري داف: الأولى ترقص على مسرح داخل قاعة فارغة مرتدية معطف فرو وفستاناً لامعاً، والثانية تجلس بين المقاعد بملابس جلدية سوداء، تشاهد نفسها على الخشبة.
 

فنّ

سنوات

الغياب...

هيلاري

تفاجئ

جمهورها

بأغنية

جديدة

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-19

مادونا تفاجئ جمهورها بألبوم جديد... هذا موعد صدوره!

LBCI
موضة وجمال
2025-10-13

كايلي جينر تعود إلى عالم المكياج بعد حوالي 10 سنوات... هكذا شوّقت الجمهور لمجموعتها الجديدة!

LBCI
فنّ
2025-09-22

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة

LBCI
فنّ
2025-11-02

بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
فنّ
07:17

بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)

LBCI
فنّ
2025-11-06

ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه

LBCI
فنّ
2025-11-05

ما حقيقة دخول النجمة آمال ماهر القفص الذهبي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04

إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
آخر الأخبار
06:47

وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي لكن ليس برنامج الصواريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More