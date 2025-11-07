الأخبار
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
2025-11-07
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
طرحت الممثلة والمغنية هيلاري داف أغنيتها الجديدة بعنوان "Mature" – التي شارك في كتابتها وإنتاجها زوجها ماثيو كوما – إلى جانب فيديو كليب رسمي، لتكون هذه أول أغنية أصلية تصدرها منذ ألبومها عام 2015 "Breathe In. Breathe Out."
الأغنية، التي شاركت في تأليفها أيضًا الكاتبة ماديسون لاف، تعيد داف (38 عامًا) إلى جذورها في موسيقى البوب-روك، وتستحضر لحظات من حياتها الماضية في كلماتها، وفق ما نقل موقع
People
.
وقالت داف في بيانٍ صحفي: "أغنية Mature هي بمثابة حوار صغير بيني الآن وبين نفسي القديمة. نحن نتأمل تجربة من الماضي ونرسل المحبة لبعضنا البعض. إنها أغنية فيها ضحكة خفيفة، ولمحة امتنان على ثباتنا في المكان الذي وصلنا إليه."
ويُظهر فيديو الكليب نسختين من هيلاري داف: الأولى ترقص على مسرح داخل قاعة فارغة مرتدية معطف فرو وفستاناً لامعاً، والثانية تجلس بين المقاعد بملابس جلدية سوداء، تشاهد نفسها على الخشبة.
