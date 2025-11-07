بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

وقالت داف في بيانٍ صحفي: "أغنية Mature هي بمثابة حوار صغير بيني الآن وبين نفسي القديمة. نحن نتأمل تجربة من الماضي ونرسل المحبة لبعضنا البعض. إنها أغنية فيها ضحكة خفيفة، ولمحة امتنان على ثباتنا في المكان الذي وصلنا إليه."ويُظهر فيديو الكليب نسختين من هيلاري داف: الأولى ترقص على مسرح داخل قاعة فارغة مرتدية معطف فرو وفستاناً لامعاً، والثانية تجلس بين المقاعد بملابس جلدية سوداء، تشاهد نفسها على الخشبة.