الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في أمسية العبقرية والتعبير مع المايسترو العالمي كريم سعيد وعازف الكلارينيت إبراهيم الشيخ
فنّ
2025-11-07 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في أمسية العبقرية والتعبير مع المايسترو العالمي كريم سعيد وعازف الكلارينيت إبراهيم الشيخ
بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، أحيت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، أمسية استثنائية بقيادة القائد الرئيسي والمقيم لدى الأوركسترا، عازف البيانو الأردني البريطاني الذي يحمل الجنسية اللبنانية المايسترو كريم سعيد، ومشاركة عازف الكلارينيت الفلسطيني إبراهيم الشيخ. ليلة تُوّجت فيها بيروت منارة للفن الرفيع، في تجسيد حيّ لعمق العلاقة بين الموسيقى والروح الإنسانية، دأبت الأوركسترا على تقديمها في سلسلة حفلاتها الراقية التي تعكس صورة لبنان الثقافية والحضارية.
وافتتاحاً، تحدثت القواس في كلمة توجهت بها إلى الحضور قائلة: "الليلة الأوركسترا والقائد والعازف المنفرد مميزون، وخاصة انهم سيعزفون من ريبيرتوار خاص جداً. المايسترو كريم لا يقود فقط الأوركسترا، إنما هو القائد الرئيسي للأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان، وهو يقود الفلهارمونية في عدة حفلات لهذا العام في ريبيرتوار خاص سنتحدث عنه في مؤتمر صحافي قريباً، وهو حفل خاص لببيتهوفن سيكون تاريخياً ليس فقط في لبنان إنما على المستوى العالمي.
وأريد الإشارة إلى أننا بدأنا منذ أشهر عدة بتأسيس الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان، وهي توقيع خاص بلبنان، تسلمتها لاحقاً قائدة أوركسترا روسية بعدما دربها المايسترو سعيد. هذه الأوركسترا الفتية لعبت تحت قيادة المايسترو الروسي العالمي يروي باشمت في افتتاح أهم مهرجان لأوركسترات الشباب في موسكو. أتحدث عن كريم سعيد اللبناني البريطاني الذي عاد منذ سنة إلى لبنان، بدأ فيها رحلته الموسيقية معنا وهو يعطي الكثير من قلبه ومن قدراته لهذا البلد، كما يعطي أيضاً "ماستر كلاس" لطلاب الكونسرفتوار، واختار بعض الطلاب لتدريبهم وإيصالهم إلى مستوى عالمي بالبيانو. فأنا أحيي ليس فقط موسيقاه بل أحيي عطاءه للبنان. لأننا كموسيقيين نستطيع أن نبدع، ولكن لا نستطيع دائماً أن نعطي. لذلك أحييه مرتين: الأولى للإبداع والثانية للعطاء".
وأضافت: "الريبيرتوار الليلة غني باختياراته، وغني بالحضور اللبناني من خلال المؤلف إياد كنعان، وكما بدأنا منذ فترة، فسيكون لنا حضور لمؤلف لبناني في كل حفل. وأستطيع القول إن كنعان يتميز بحساسية عالية في الكتابة وهذا الجانب يهمه جداً، فهو لا يبحث عن التعقيدات الموسيقية خلف أي مؤلَّف، ولكن يهمه حقيقة القلب أين تكون لحظة الكتابة، وهذا هو إمضاؤه. والمفاجأة اليوم هي عبر صولويست يشق طريقه في أوروبا هو إبراهيم الشيخ من فلسطين. وأن يخرج من فلسطين ليشق طريقاً إلى العالمية ليس أمراً سهلاً أبداً لكن الموسيقى تمد جسوراً، وهذا ما فعله أن مدّ جسوراً من فلسطين إلى العالم وهو اليوم في بيروت ليسمعنا تحفة للكلارينيت وهي كونشيرتو كلارينت لموزارت."
وتميزت الأمسية بتوليفة جريئة تضمنت روائع الماضي والحاضر، معتمدة خطاً بيانياً موسيقياً جامعاً بين النكهة اللبنانية المعاصرة لـلمؤلف إياد كنعان، والصفاء الكلاسيكي لـ موزارت، والتعقيد الرومانسي لـ برامز، مما وضع الأوركسترا أمام تحدي التعبير عن ثلاثة عوالم موسيقية متباينة.
وقاد الأوركسترا القائد المرموق كريم سعيد، خريج جامعة رويال أكاديمي للموسيقى في لندن، ومؤسس أوركسترا حجرة عمان ومعهد عمان للفنون الأدائية، والذي يشغل مؤخراً منصب القائد الرئيسي والفنان المقيم للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية. وسعيد هو صاحب مسيرة فنية متعددة الأوجه، فهو عازف بيانو ومؤلف ومنظّر موسيقي، اكتشف قدرته على "التواصل بالفطرة" مع الموسيقى والجمهور في سن الخامسة، وهي صفة أكدتها صحيفة "الجارديان" بوصفها "تراثاً فنياً يتجاوز الأزمنة". وقد تجلت قوته وصفاته السابقة الذكر في قدرته على ربط أقسام برنامج الحفل ببعضها البعض، مبتدئاً بالحيوية اللبنانية، مروراً بصفاء موزارت، وصولاً إلى ثقل برامز. مرتكزاً على أسلوبه القيادي في إبراز الروابط بين أعمال الغرب الكلاسيكيين والتأليف المعاصر، وهو ما منح الأوركسترا فهماً أعمق للسياقات التاريخية والنفسية لكل قطعة.
وتطلبت قيادة الأمسية قدرة عالية على التكيف، فمن الوثب الإيقاعي في مقطوعات كنعان، إلى الشفافية المطلقة في كونشيرتو موزارت، وصولاً إلى الهيكل العظيم والمعقد لسمفونية برامز، والتي أجاد في تقديمها وصولاً إلى ذروة الأداء القيادي الهائل. والمايسترو سعيد، بصفته موسيقياً أدى عروضه أمام قامات مثل السير كولين ديفيز ودانيال بارنبويم، نجح في صياغة كل عمل بـ شخصية صوتية (Sonority) مميزة ومقنعة.
وبدأ الحفل مع المؤلف اللبناني إياد كنعان، مقدماً عملين أظهرا مرونة ومهارة الأوركسترا في التعامل مع موسيقى الوطن المعاصرة:
"أمل" (Hope): استعرضت الأوركسترا في هذا العمل، ذي البنية الثلاثية، قدرتها على بناء التوتر الدرامي. فبدأت الأوتار بتقديم التيمة اللحنية البسيطة بـ حساسية مرهفة، ثم قادت الآلات النحاسية والخشبية العمل إلى انفجار عاطفي وحماسي في القسم الأخير. لقد نجح المايسترو في توجيه الأوركسترا لتعكس حالة الأمل واليقظة.
"الرقصة اللبنانية رقم 5": في هذا النموذج الممتع الذي يستلهم رقصات برامز الهنغارية، ظهرت النغمات الإيقاعية والحيوية في أبهى صورها. قدمت الأوركسترا هذه المقطوعة بـ خفة ورشاقة عالية، مؤكدة على إتقانها للأجواء الموسيقية اللبنانية، وكانت بمثابة "استراحة موسيقية" منعشة قبل الغوص في أعماق الكلاسيكيات.
وبعد الأداء الحيوي لمقطوعات كنعان، خفتت الأضواء لاستقبال العازف المنفرد إبراهيم الشيخ في كونشيرتو الكلارينيت لموزارت (K. 622).هذا الشاب الموهوب، الذي درس في مدرسة وأكاديمية بارنبويم- سعيد في رام الله، وشارك في برنامج "الموهوبين للغاية" في النمسا، يمثل جيلاً موسيقياً صاعداً يستمد قوته من التعليم الأكاديمي الصارم والتوجيه العالمي (مثل دانيال بارنبويم وإيمانويل باهو).
الحركة الأولى (Allegro): تميز أداء الشيخ لكونشيرتو موزارت بـ الشفافية المطلقة والدفء النغمي. أظهر العازف براعة تقنية في الانتقال السلس بين السجلات العليا والعميقة للكلارينيت، محافظاً على الطابع الهادئ للعمل.
الحركة الثانية (Adagio): كانت هذه الحركة هي الأجمل والأكثر تأثيراً. قدم الشيخ لحناً غنائياً نقياً، نقل فيه الصفاء والهدوء، مجسداً "الموسيقى ذات البساطة المطلقة" التي تعكس "عقلاً متصالحاً مع ذاته". هنا، أظهر المايسترو سعيد سيطرة مثالية على الأوركسترا لدعم الصولو دون طغيان، مما سمح للكلارينيت بالتألق كصوت منفرد خالص.
توجت الأمسية بإحدى أعظم السمفونيات الرومانسية، سمفونية يوهانس برامز الأولى في سلم دو الصغير، مصنف 68. هذا العمل، الذي تأخر لسنوات بسبب رغبة برامز في التحدي الفني لبيتهوفن، يتطلب من الأوركسترا أقصى درجات القوة والانسجام والعمق التعبيري.
الحركة الأولى (Un poco sostenuto – Allegro): نجح المايسترو سعيد في بناء التعقيد الهيكلي للحركة. وبدأت الأوركسترا بمقدمة بطيئة مليئة بالتوتر الدرامي، قبل أن تنفجر في الأليغرو القوي. قدمت الأوتار في هذا الجزء كثافة صوتية هائلة، بينما كانت الآلات النحاسية والنقريات حاسمة في تأكيد الهيكل.
الحركة الختامية (Finale) – قمة التحول: كانت هذه الحركة هي الاختبار الحقيقي لقيادة سعيد وإتقان الأوركسترا. بدأ المايسترو بإدارة قسم مقدمة الحركة الذي يخلق إلحاحاً متزامناً عبر الأوتار المنخفضة. ثم قاد الأوركسترا إلى لحظة التحول الدرامية الكبرى: ظهور(Horn Solo) المهيب، وهو لحن يرمز للأمل ("عالياً في الجبل، عميقاً في الوادي")، معلناً الانتقال من دو الصغير إلى دو الكبير المشرق.
وفي النهاية، اندفعت الأوركسترا بتقديم "اللحن العظيم" لبرامز (الشبيه بلحن بيتهوفن)، حيث بلغت القوة الذروة، ليختتم القائد الحفل بـ انتصار صوتي هائل أكد على النضج الفني للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية.
وفي ختام الحفل كان التصفيق الحار من جمهور الأمسية الاستثنائية، شهادة على دور المعهد الوطني العالي للموسيقى في تعزيز المشهد الموسيقي اللبناني. فأثبتت الأمسية أن الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة ومشاركة موسيقيين عابرين للحدود مثل كريم سعيد وإبراهيم الشيخ، تواصل تقديم مستوى عالمي من الأداء، وتؤكد أن الموسيقى الكلاسيكية هي ركيزة لا غنى عنها للحياة الثقافية والروحية في المنطقة.
آخر الأخبار
فنّ
الفلهارمونية
اللبنانية
أمسية
العبقرية
والتعبير
المايسترو
العالمي
وعازف
الكلارينيت
إبراهيم
الشيخ
التالي
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
0
فنّ
2025-09-21
موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز
فنّ
2025-09-21
موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز
0
فنّ
2025-10-27
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
فنّ
2025-10-27
أوتار الغد في موطن النغم: أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
0
فنّ
2025-10-24
افتتاح الموسم الموسيقي للأوركسترا الفلهارمونية احتفاءً بعودة المبدعين اللبنانيين إلى وطنهم (صور)
فنّ
2025-10-24
افتتاح الموسم الموسيقي للأوركسترا الفلهارمونية احتفاءً بعودة المبدعين اللبنانيين إلى وطنهم (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:28
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
فنّ
05:28
بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
فنّ
2025-11-06
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
فنّ
2025-11-06
بن أفليك يثير الجدل بظهوره مع سمراء مجهولة في سيارته الفاخرة (صور)
0
فنّ
2025-11-06
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
فنّ
2025-11-06
ميغان ماركل تعود للتمثيل لأول مرة منذ ثماني سنوات بدور في فيلم كوميدي... وهذا هو الدور الذي ستلعبه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
آخر الأخبار
11:26
حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض كل مشاريع التطبيع
0
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
آخر الأخبار
11:38
المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية
0
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
أمن وقضاء
07:04
الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
0
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
3
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
4
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
5
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
6
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
8
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
أمن وقضاء
13:20
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More