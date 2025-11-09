حديقة باسم نقابة الممثلين في مرستي: لقاء الفنّ بالطبيعة بمشاركة وزير الزراعة ممثلاً رئيس الجمهورية (صور)

افتتحت نقابة الممثلين في لبنان حديقة تحمل اسمها في بلدة مرستي ضمن محمية أرز الشوف، في احتفالٍ حاشد حضره وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ومدير محمية أرز الشوف سامر ذبيان، ونقيب الممثلين نعمة بدوي، إلى جانب حشد من الفنانين والممثلين والإعلاميين والشخصيات الرسمية والاجتماعية.

كلمات الحفل: الفنّ في حضن الطبيعة

استهلّ اللقاء رئيس بلدية مرستي جاسر أبو علي بكلمةٍ رحّب فيها بالحضور، مشيراً إلى أنّ "اللقاء اليوم في جبل مرستي يحمل رمزية خاصة، إذ نحتفل بافتتاح حديقة الممثلين في لبنان في منطقة قدّم فيها الأجداد الكثير حفاظاً على طبيعتها وسنديانها الروماني العريق".

وشدّد على أنّ بلدية مرستي تعمل على مشاريعٍ متوازنة تُراعي البيئة والسياحة وتلبّي احتياجات الناس وتحفظ حقوقهم، مؤكداً "قدسية الملكية الفردية"، ومشيراً إلى أنّ موقع الحديقة على درب المسيح يمنحها بعداً بيئياً وروحياً وثقافياً مميزاً.

من جهتها، عبّرت وزيرة البيئة تمارا الزين عن سعادتها بالمشاركة في هذا النشاط الذي يجمع الفن بالبيئة والطبيعة، معتبرة أنّ مثل هذه الفعاليات "تشكل حاجة لكل المناطق اللبنانية"، مضيفةً: "حين علمت عائلتي بالنشاط، أصرت على مرافقتي، لأن الفن حين يلتقي بالبيئة يخلق مساحة إنسانية راقية تعكس صورة لبنان الحقيقية".

أما نقيب الممثلين نعمة بدوي، فاعتبر أن الحديقة "ليست مجرد مشروع هندسي أو مساحة خضراء، بل تحية تقدير إلى المبدعين الذين أغنوا خشبات المسرح وشاشات الوطن"، مضيفاً: "زرع الأرزة ليس فعلاً رمزياً فقط، بل هو امتداد للذات، نغرسها لتبقى شاهدة على العطاء والجمال".



وأكد بدوي أن الحديقة ستبقى "رمزاً للمحبة وعلامة احترام لدور الفن في صون صورة لبنان الثقافية"، موجهاً الشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على دعمه الدائم لمسار الثقافة والفن، وإلى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على اهتمامه بتحقيق هذا المشروع، وإدارة محمية أرز الشوف على تعاونها.

وفي ختام كلمته، منح بدوي معضاد أبو علي بطاقة الشرف في نقابة الممثلين تقديراً لعطائه وجهوده.

هاني: "الفنّ نبض الروح كما الزراعة نبض الأرض"

وفي كلمة ألقاها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قال: "يسعدني أن أمثّل فخامة الرئيس في هذا الحدث الذي يشبه روح لبنان. هنا في مرستي، في حضن الشوف، نزرع مساحة للفنّ، فكما أن الزراعة هي نبض الأرض والحياة، فإن الفنان هو نبض الروح والخيال، الصوت الذي يحرس هوية لبنان ويضيء دروبه مهما اشتدت العتمة".

وأضاف: "نحن اليوم نضيف محطة جديدة إلى سلسلة محطات من طبيعة أجمل وإنسان أرقى. فحديقة الفنانين حلقة تجمع بين البيئة والثقافة، بين الشجرة والريشة، بين التراب والصوت. ومرستي ليست بلدة جميلة فحسب، بل بلدة رائدة بزراعتها وصناعاتها الغذائية، وتضم أحد أكثر أنظمة الري تطوراً في لبنان، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد حاجات كل محصول من المياه، ما يمكّن المزارعين من إدارة مواردهم عبر هواتفهم الذكية. هذا ليس مشهد الغد، بل مشهد لبنان الذي نريد".

وختم هاني قائلاً: "نشكر كل من عمل على هذا التعاون الذي يزرع الفن كما نزرع الأرز. معاً نجعل من الشوف مساحة خضراء ومساحة فنّ أيضاً. وأدعو الجميع لمواكبة مشروع تحريج جوانب الطرقات الذي أطلقته وزارة الزراعة، والمقرر تنفيذه في 5 و6 و7 كانون الأول في مختلف المناطق اللبنانية. دمتم للفن والطبيعة ودام لبنان".

أرزة لكل فنان

في الختام، انتقل الحضور إلى داخل محمية أرز الشوف حيث تمّت زراعة أرزة كبيرة باسم نقابة الممثلين، إضافة إلى غرسات أرز تحمل أسماء الفنانين المشاركين، في مشهدٍ جمع بين الجمال الفني والرمز البيئي، ليكرّس مرستي وجهةً جديدة تلتقي فيها الفنّ، والطبيعة، والهوية اللبنانية في لوحة واحدة من الحياة والخلود.